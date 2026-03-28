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Nati-Stars nach Testspiel-Niederlage
«Können noch viel von den Deutschen lernen»

Granit Xhaka, Dan Ndoye, Breel Embolo und Nico Elvedi sprechen nach dem Spiel über die Niederlage gegen Deutschland.
Publiziert: 01:05 Uhr
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