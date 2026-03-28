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Nati
Nati: Analyse nach der Nati-Niederlage gegen Deutschland
Die Nati-Analyse aus Basel
«Es geht bei Yakin ums Experimentieren, nicht ums Gewinnen»
Blick-Fussballchef Tobias Wedermann mit der Nati-Analyse nach der Niederlage im Testspiel gegen Deutschland.
Publiziert: 01:23 Uhr
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Tobias Wedermann
Fussballchef
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