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Er lässt das Joggeli staunen
Traumtor! Wirtz-Hammer sorgt für die Führung

Florian Wirtz bringt die Deutschen mit einem Traumtor in Führung.
Publiziert: vor 46 Minuten
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