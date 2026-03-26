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Nati: Das sagt DFB-Trainer Nagelsmann über die Nati
Viel Lob für Xhaka und Co.
Das sagt DFB-Trainer Nagelsmann über die Nati
Vor dem Spiel gegen dei Nati, spricht DFB-Trainer Julian Nagelsmann über die Begegnung und was er von der Schweiz erwartet.
Publiziert: vor 46 Minuten
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