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Viel Lob für Xhaka und Co.
Das sagt DFB-Trainer Nagelsmann über die Nati

Vor dem Spiel gegen dei Nati, spricht DFB-Trainer Julian Nagelsmann über die Begegnung und was er von der Schweiz erwartet.
Publiziert: vor 46 Minuten
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