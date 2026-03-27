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Nati: Manzambi schlägt Kimmich Ellenbogen ins Gesicht
Ellbogenschlag gegen Kimmich
Müsste Manzambi hier vom Platz fliegen?
Manzambi lässt sich gegen Kimmich zu einer Tätlichkeit hinreissen und hat Glück, dass sich der VAR die Szene nicht anschaut.
Publiziert: vor 48 Minuten
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