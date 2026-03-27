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Ellbogenschlag gegen Kimmich
Müsste Manzambi hier vom Platz fliegen?

Manzambi lässt sich gegen Kimmich zu einer Tätlichkeit hinreissen und hat Glück, dass sich der VAR die Szene nicht anschaut.
Publiziert: vor 48 Minuten
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