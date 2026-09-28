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«Murat hat eine Einschränkung des Gehörs»
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Nati-Coach fehlt bei PK:«Murat hat eine Einschränkung des Gehörs»

Nach turbulenter Anreise
Nati-Coach Yakin fehlt unerwartet auf der PK

Die Nati erlebt vor dem Nations-League-Spiel gegen Schottland eine turbulente Anreise. Wegen Problemen mit der Gewichtsberechnung musste der Flieger zwischenlanden. Bei der Pressekonferenz fehlt zudem Murat Yakin, der Nati-Coach hat nach dem Flug Hörprobleme.
Publiziert: 19:19 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
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Callà und Elvedi stellen sich gemeinsam den Fragen der Medien.
Foto: Toto Marti
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Joël HahnRedaktor Sport

Für einmal sitzt Murat Yakin nicht selbst hinter dem Mikrofon. Der Nati-Trainer verpasst die Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Schottland (Dienstag, 20.45 Uhr) wegen Problemen mit dem Gehör. Während dem Flug hatte Yakin Schwierigkeiten mit dem Druckausgleich und verzichtete deshalb auf die PK. 

Auch die Anreise der Nati verlief nicht nach Plan: Wegen Unstimmigkeiten bei der Gewichtsberechnung musste das Flugzeug in Skopje Kerosin ablassen und in Zürich fürs Nachtanken zwischenlanden. Die Mannschaft kam deshalb mit rund drei Stunden Verspätung an.

Assistenztrainer Davide Callà und Nico Elvedi übernahmen die Fragen der Medien. Elvedi sprach über seinen gelungenen Start bei Leeds, seine gewachsene Erfahrung und Teamkollege Noah Okafor, mit dem er weiterhin im Austausch steht. Dessen Entscheid, nicht mehr für die Nati zu spielen, sei seine eigene Entscheidung.

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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
1
2
3
2
Frankreich
Frankreich
1
1
3
3
Türkei
Türkei
1
-1
0
4
Italien
Italien
1
-2
0
Playoffs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
2
Nordirland
Nordirland
1
1
3
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
4
Ungarn
Ungarn
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
1
3
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
2
Polen
Polen
1
0
1
4
Rumänien
Rumänien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
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