vor 12 Minuten

«Es war nicht ganz einfach, das direkt vor der EM zu akzeptieren»

Jetzt eine Frage an Denis Zakaria, der auch an der Pressekonferenz ist. Wie habe er die EM erlebt, bei der er ja nicht ganz zu hundert Prozent fit war. «Es war nicht ganz einfach, meine kleine Verletzung direkt vor der EM zu akzeptieren. Ich habe enorm gearbeitet, um einige Minuten zu bekommen. Jetzt habe ich einfach Lust, zu zeigen, dass ich da bin für die Mannschaft.» An der EM kam er lediglich im Viertelfinal gegen England für 22 Minuten in der Verlängerung zum Zug. Jetzt soll er Verantwortung übernehmen.