1/5 Der gegen Spanien gesperrte Nico Elvedi hat das Nati-Camp verlassen.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Elvedi abgereist

Nico Elvedi (27) ist am Donnerstag der Pechvogel in Dänemark, als er mit Witz-Rot vom Platz fliegt. Da er am Sonntag gegen Spanien gesperrt ist, verliess der Verteidiger am Freitag das Nati-Camp und kehrte zu seinem Klub Gladbach zurück. Weiterhin bei der Mannschaft ist Captain Granit Xhaka, der wegen seiner Gelb-Roten Karte ebenfalls gegen Spanien nicht spielen darf.

Alle fit

Die Nati reiste am späten Freitagnachmittag von Kopenhagen direkt nach Genf, wo am Sonntag das Spiel gegen Spanien stattfindet. Wie immer verzichtete die Nati am Tag nach einem Spiel auf ein Mannschaftstraining, Regenerationsmassnahmen im Hotel waren angesagt. Laut dem SFV sind alle Spieler fit.

Bosnier pfeift am Sonntag

Nach dem Ärger in Kopenhagen mit Daniel Siebert hofft die Nati, dass der Schiri am Sonntag gegen Spanien kein Thema ist. Geleitet wird die Partie gegen den Europameister vom Bosnier Irfan Peljto (40). Der erfahrene Referee pfiff letztmals die Nati im Herbst 2022, als die Schweiz zum Abschluss der Nations League in St. Gallen gegen Tschechien 2:1 siegte.

Nur zwei Siege gegen Spanien

Die Bilanz gegen Spanien ist aus Schweizer Sicht miserabel. Von 25 Duellen gegen die Iberer gewann die Nati nur deren zwei: an der WM 2010 in Durban im ersten Gruppenspiel nach dem Tor von Gelson Fernandes mit 1:0 und vor zwei Jahren in Saragossa im Rahmen der Nations League mit 2:1. Damalige Torschützen: Manuel Akanji und Breel Embolo.

Dorgus perfektes Debüt

Dänemarks Torschütze am Donnerstag zum 1:0, Patrick Dorgu, gelang das perfekte Debüt in der Nationalmannschaft. Der 19-Jährige schoss bei seiner ersten Ballberührung überhaupt im DBU-Shirt gleich seinen ersten Treffer. Dorgu hat nigerianische Wurzeln und wurde bei Nordsjaelland ausgebildet. Seit 2023 spielt er beim Serie-A-Klub Lecce.