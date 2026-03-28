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Nati-Leistung gegen Deutschland spaltet die Blick-Leser

Die Schweiz muss sich gegen Deutschland knapp geschlagen geben. Die Blick-Umfrage zeigt: Ein starker Auftritt, sagen die einen, da muss noch mehr kommen, meinen die anderen.
Publiziert: vor 35 Minuten
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1/5
Die Blick-Leserschaft bewertet den Nati-Test gegen Deutschland sehr unterschiedlich.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz verliert bei erstem Nati-Spiel 2026 spektakulär 3:4 gegen Deutschland
  • Nur 6 Stimmen Unterschied bei Fan-Umfrage zur Teamleistung im St. Jakob-Park
  • 5605 Stimmen ausgewertet, 42 Prozent sind kritisch, genauso viele fanden den Auftritt stark
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Das erste Nati-Spiel des WM-Jahres bietet viel: Blut, schöne Tor und viele Zweikämpfe. Und trotzdem gehen die Meinungen nach der spektakulären 3:4-Niederlage gegen Deutschland auseinander.

Von den 5605 abgegebenen Stimmen sind 2350 von der Leistung des Teams angetan – sie wollen gerne mehr von einer solch starken Leistung sehen. Fast genauso viele (2344) sehen den Auftritt im St. Jakob-Park kritischer und finden, dass noch viel passieren müsse bis zur WM. Nur sechs Stimmen liegen also zwischen den beiden meistgewählten Optionen – geteilter könnte die Meinung zum Nati-Auftritt kaum sein.

16 Prozent (916) geben an, dass sie es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen können. 

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Die nächste Chance, weiter zu begeistern oder die Kritiker eines Besseren zu belehren, bietet sich dem Team von Trainer Murat Yakin (51) schon am Dienstag. Dann trifft die Nati in Oslo auf Norwegen (18 Uhr). 

Die Umfrage wurde nach Abpfiff am späten Freitagabend lanciert und am Samstagmittag um 12 Uhr ausgewertet.  

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
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