Die Schweiz muss sich gegen Deutschland knapp geschlagen geben. Die Blick-Umfrage zeigt: Ein starker Auftritt, sagen die einen, da muss noch mehr kommen, meinen die anderen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz verliert bei erstem Nati-Spiel 2026 spektakulär 3:4 gegen Deutschland

Nur 6 Stimmen Unterschied bei Fan-Umfrage zur Teamleistung im St. Jakob-Park

5605 Stimmen ausgewertet, 42 Prozent sind kritisch, genauso viele fanden den Auftritt stark War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

Das erste Nati-Spiel des WM-Jahres bietet viel: Blut, schöne Tor und viele Zweikämpfe. Und trotzdem gehen die Meinungen nach der spektakulären 3:4-Niederlage gegen Deutschland auseinander.

Von den 5605 abgegebenen Stimmen sind 2350 von der Leistung des Teams angetan – sie wollen gerne mehr von einer solch starken Leistung sehen. Fast genauso viele (2344) sehen den Auftritt im St. Jakob-Park kritischer und finden, dass noch viel passieren müsse bis zur WM. Nur sechs Stimmen liegen also zwischen den beiden meistgewählten Optionen – geteilter könnte die Meinung zum Nati-Auftritt kaum sein.

16 Prozent (916) geben an, dass sie es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen können.

Die nächste Chance, weiter zu begeistern oder die Kritiker eines Besseren zu belehren, bietet sich dem Team von Trainer Murat Yakin (51) schon am Dienstag. Dann trifft die Nati in Oslo auf Norwegen (18 Uhr).

Die Umfrage wurde nach Abpfiff am späten Freitagabend lanciert und am Samstagmittag um 12 Uhr ausgewertet.

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