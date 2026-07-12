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Embolo fliegt wegen dieser Schwalbe vom Platz
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Nach VAR-Intervention:Embolo fliegt wegen dieser Schwalbe vom Platz

Gnadenlose Reaktionen auf Embolos Schwalben-Rot
«Der dümmste Platzverweis der WM»

Für Breel Embolo endet der WM-Viertelfinal frühzeitig mit einem Platzverweis, nachdem sich in Kansas City der Video-Schiedsrichter eingeschaltet hatte. Es ist die Szene des Spiels. Und sie sorgt international für Aufsehen.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
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Für Embolo endete der WM-Viertelfinal frühzeitig.
Foto: AFP
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Andrea CattaniTagesleiter Sport

Es ist diese eine Szene, die nach dem WM-Viertelfinal der Schweizer Nati gegen Argentinien (1:3) für heftige Reaktionen sorgt: Nach einem Zweikampf zwischen Breel Embolo und Leandro Paredes sieht zunächst der Argentinier die Gelbe Karte für ein Foul. Dann nimmt das Drama seinen Lauf.

In Kansas City meldet sich der VAR und wenige Minuten später ist Paredes die Verwarnung wieder los und Embolo dafür vom Platz gestellt. Er sieht für eine Schwalbe die zweite Gelbe Karte im Spiel.

Die Nati hatte soeben erst im Match wieder deutlich an Fahrt aufgenommen und gegen den Titelverteidiger den Ausgleich erzielt. Doch Embolos Platzverweis zieht dem Schweizer Spiel den Stecker. Entsprechend gnadenlos sind die Presse-Reaktionen danach.

«Are you for Breel» titelt die britische «Sun» und baut damit ein Wortspiel mit dem Vornamen des Nati-Stürmers in die Zeile «Ist das dein Ernst». Und die «Daily Mail» bezeichnet die Aktion vom Embolo schlicht als «peinlich» («embarrassing»).

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«Grausame Strafe für Embolo»

Auch die deutsche «Bild» ist um eine klare Haltung nicht verlegen und nennt Embolos Schwalben-Abflug den «dümmsten Platzverweis der WM». Die Bilder seien eindeutig. «Sie zeigen, dass sich Embolo komplett ohne Berührung des Gegners fallengelassen hat.»

Die Haltung der deutschen «Bild» zur Embolo-Szene ist eindeutig.

Ähnlich siehts die österreichische «Kronen Zeitung»: «Der Schiri will ein Foul von Argentiniens Leandro Paredes am Schweizer Breel Embolo erkannt haben und zeigt die Gelbe Karte. Die TV-Zeitlupe zeigt: weit gefehlt. Von einem Foul keine Spur, viel eher sucht Embolo den Kontakt mit dem Standbein von Paredes und hebt bewusst ab.» Das Fazit zu Embolo: «Er wurde vom Opfer zum Täter. So schnell gehts.»

Etwas gnädiger geht die französische «L'Équipe» mit dem Schweizer Nationalspieler um. Der VAR-Eingriff und der damit verbundene Platzverweis sei eine «grausame Strafe für Embolo», welche die Schweizer Mannschaft fassungslos zurückgelassen habe.

Auch die spanische «As» schlägt eine etwas mildere Tonart an, schreibt von einem «kuriosen VAR-Entscheid» und von einem «grossen Gefallen für Argentinien».

Bei all der Kritik an Embolos Schwalbe bleibt aber auch in der internationalen Presse nicht unerwähnt, dass sich die Nati anschliessend trotz langer Unterzahl heroisch gegen den amtierenden Weltmeister stemmte. Auch wenn es am Ende erfolglos bleiben sollte.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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