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So sieht das neue Auswärtstrikot der Nati aus
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Es leuchtet Blau im UV-Licht:So sieht das neue Auswärtstrikot der Nati aus

«Leuchtet im Dunkeln»
So sieht das neue Auswärtstrikot der Nati aus

Das neue Auswärtstrikot der Schweizer Nati für die WM 2026 ist da: In Weiss mit Grün-Gelb-Muster symbolisiert es das Wassernetz der Schweiz – inspiriert vom Schweizer Pass.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Dan Ndoye, Granit Xhaka und Nico Elvedi (v.l.n.r.) präsentieren das neue Auswärtstrikot der Schweiz.
Foto: SFV/puma

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • SFV präsentiert neues Nati-Auswärtstrikot mit grün-gelbem Muster für WM 2026
  • Design inspiriert vom Schweizer Pass und symbolisiert Gewässernetzkarte
  • Unter UV-Licht leuchtend; Spieler wie Xhaka und Vallotto begeistert
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Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

In knapp weniger als drei Monaten fällt der Startschuss für die WM in Kanada, Mexiko und den USA. Nach dem bereits im Dezember das Heimshirt vorgestellt wurde, veröffentlich der schweizerische Fussballverband SFV nun das neue Auswärtstrikot der Schweiz. Das Shirt kommt wie gewohnt mit einem weissen Untergrund. Dafür wagt sich der SFV beim Muster an eine neue Farbe: Grün-Gelb!

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Doch hinter der neuen Farbkombi steckt eine Idee. «Dabei orientiert sich das Away-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt. So soll der Pass zum Reisen einladen – ebenso wie das Trikot, das die Nationalteams auf ihren Reisen begleitet», beschreibt der SFV die Vision hinter dem Trikot.

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Das Muster, das darauf zu sehen ist, soll eine abstrahierte Gewässernetzkarte darstellen, welche die prägende Rolle des Wassers in der Landestopographie symbolisiert. Wie bereits das Heimtrikot, dass das Cover des Schweizer Passes repräsentieren soll, leuchtet das Auswärtsdress der Nati unter UV-Licht.

Xhaka und Vallotto begeistert

Das neue Trikot stösst bei Nati-Captain Granit Xhaka auf viel Anklang. In einer gemeinsamen Pressemitteilung des SFV und Ausrüster Puma sagt der Mittelfeld-Regisseur: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

Auch Mittelfeldspielerin Smilla Vallotto ist begeistert vom neuen Design: «Das Shirt hat mich sofort begeistert. Mit seiner Frische und den dynamischen Farben hat es eine starke Energie. Das Design spricht eine Generation an, die mutig, schnell und kreativ sein will. Genau so möchte ich mich auf dem Platz fühlen.»

Zum ersten Mal tragen dürfte die Männer-Nati das neue Auswärtstrikot am 31. März, wenn das Team von Murat Yakin auswärts gegen Norwegen testet.

So sieht das neue Heimtrikot der Nati aus
0:29
Vom Pass inspiriert:So sieht das neue Heimtrikot der Nati aus
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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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