Das neue Auswärtstrikot der Schweizer Nati für die WM 2026 ist da: In Weiss mit Grün-Gelb-Muster symbolisiert es das Wassernetz der Schweiz – inspiriert vom Schweizer Pass.

So sieht das neue Auswärtstrikot der Nati aus

So sieht das neue Auswärtstrikot der Nati aus

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SFV präsentiert neues Nati-Auswärtstrikot mit grün-gelbem Muster für WM 2026

Design inspiriert vom Schweizer Pass und symbolisiert Gewässernetzkarte

Unter UV-Licht leuchtend; Spieler wie Xhaka und Vallotto begeistert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andri Bäggli Redaktion Sport

In knapp weniger als drei Monaten fällt der Startschuss für die WM in Kanada, Mexiko und den USA. Nach dem bereits im Dezember das Heimshirt vorgestellt wurde, veröffentlich der schweizerische Fussballverband SFV nun das neue Auswärtstrikot der Schweiz. Das Shirt kommt wie gewohnt mit einem weissen Untergrund. Dafür wagt sich der SFV beim Muster an eine neue Farbe: Grün-Gelb!

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Doch hinter der neuen Farbkombi steckt eine Idee. «Dabei orientiert sich das Away-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt. So soll der Pass zum Reisen einladen – ebenso wie das Trikot, das die Nationalteams auf ihren Reisen begleitet», beschreibt der SFV die Vision hinter dem Trikot.

Das Muster, das darauf zu sehen ist, soll eine abstrahierte Gewässernetzkarte darstellen, welche die prägende Rolle des Wassers in der Landestopographie symbolisiert. Wie bereits das Heimtrikot, dass das Cover des Schweizer Passes repräsentieren soll, leuchtet das Auswärtsdress der Nati unter UV-Licht.

Xhaka und Vallotto begeistert

Das neue Trikot stösst bei Nati-Captain Granit Xhaka auf viel Anklang. In einer gemeinsamen Pressemitteilung des SFV und Ausrüster Puma sagt der Mittelfeld-Regisseur: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

Auch Mittelfeldspielerin Smilla Vallotto ist begeistert vom neuen Design: «Das Shirt hat mich sofort begeistert. Mit seiner Frische und den dynamischen Farben hat es eine starke Energie. Das Design spricht eine Generation an, die mutig, schnell und kreativ sein will. Genau so möchte ich mich auf dem Platz fühlen.»

Zum ersten Mal tragen dürfte die Männer-Nati das neue Auswärtstrikot am 31. März, wenn das Team von Murat Yakin auswärts gegen Norwegen testet.

0:29 Vom Pass inspiriert: So sieht das neue Heimtrikot der Nati aus

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