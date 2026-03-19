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Erstes Aufgebot als U21-Coach
Alex Frei nominiert gleich sieben Neulinge

Rund anderthalb Monate nach seinem Amtsantritt hat Alex Frei sein erstes Aufgebot für die U21-Nati bekanntgegeben. Gleich mehrere Namen tauchen erstmals auf.
Publiziert: 12:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Premiere für Alex Frei.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Alex Frei hat sein erstes Aufgebot für die U21-Nationalmannschaft bekanntgegeben
  • Im 24-Mann-Kader figurieren gleich sieben neue Namen
  • In der EM-Quali trifft die Nati Ende März auf die Färöer und Estland
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Ende Januar wurde Alex Frei (46) als neuer Trainer der U21-Nationalmannschaft vorgestellt. Nun hat er sein erstes Aufgebot für die EM-Quali 2027 bekanntgegeben. Und das hat es in sich.

Frei hatte angekündigt, bis Ende März mithilfe seines Netzwerkes über 60 Spieler anzuschauen, die auf seiner Liste stünden. Auf dieser waren wohl auch die zahlreichen Neulinge notiert, die er aufbietet.

Denn in seinem 24-Mann-Kader figurieren gleich sieben frische Namen. Tibault Citherlet (21, FC Winterthur), Nevio Di Giusto (21, FC Zürich), Issa Kaloga (21, FC Stade Lausanne-Ouchy), Samuel Krasniqi (21, Grasshopper Club Zürich), Giacomo Koloto (18, FC Basel) und Rhodri Smith (19, FC Winterthur) erhalten ihr erstes U21-Aufgebot. Daneben ist Jarell Simo (22, FC Stade Nyonnais) erstmals überhaupt für eine SFV-Auswahl nominiert worden.

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Punktemaximum als Ziel

«Für die kommenden Spiele haben wir insbesondere formstarke Spieler berücksichtigt, die in ihren Klubs regelmässig Spielpraxis sammeln», wird Frei vom Verband zitiert. Sein Ziel für die kommenden Pflichtspiele: «Wir respektieren unsere Gegner und sind demütig. Unser Ziel ist aber klar, das Punktemaximum aus den beiden Partien zu holen.»

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Kein Wunder, denn die U21-Nati befindet sich in einer wichtigen Phase der EM-Quali. Nach der peinlichen 1:2-Pleite gegen Luxemburg im November sind keine Fehler mehr erlaubt. Den Gruppensieg und die damit verbundene direkte Quali hat man nicht mehr in der eigenen Hand. Platz 2 würde immerhin für den Einzug in die Playoffs reichen.

Die U21 empfängt am 27. März die Färöer (20 Uhr) und vier Tage später Estland (20 Uhr). Beide Partien finden in Thun statt.

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
FC Basel
FC Basel
FC Zürich
FC Zürich
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
Grasshopper Club Zürich
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        FC Basel
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        FC Zürich
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        Stade-Lausanne-Ouchy
        Stade-Lausanne-Ouchy
        Stade Nyonnais
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        Grasshopper Club Zürich
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