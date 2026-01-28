DE
FR
Abonnieren

Erster Auftritt als U21-Coach
Alex Frei schickt Ansage an Basel und YB

Alex Frei spricht erstmals als Trainer der U21-Nati. Dabei schickt er eine klare Ansage an die Super-League-Klubs. Ausserdem erklärt er, wie er es noch an die EM schaffen will, und hat grosse Pläne für die nächsten Wochen.
Publiziert: vor 10 Minuten
Kommentieren
1/7
Gut gelaunt: Alex Frei bei seinem ersten Auftritt als Trainer der U21-Nati.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Alex Frei wird neuer Trainer der Schweizer U21-Nati
  • Frei plant, bis März über 60 Spieler für die U21 zu sichten
  • U21-Nati strebt EM 2027 an
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Der Rekordtorschütze ist zurück bei der Nati. Am Mittwoch stellt der Schweizerische Fussballverband (SFV) Alex Frei (46) als neuen Trainer der U21-Nati vor. Gut gelaunt tritt Frei in Muri bei Bern vor die Medien. «Das ist mir fast ein bisschen zu viel Pathos», sagt er, als ein Video mit seinen Nati-Highlights abgespielt wird. Um dann lachend anzufügen: «Figurentechnisch hat sich auch etwas verändert.»

Man merkt: Für Frei ist der Posten als U21-Coach eine Herzensangelegenheit. Denn als er im März 2024 seinen Vertrag beim FC Aarau auflöste, habe er eigentlich mit dem Trainersein abgeschlossen. «Es gab nur zwei Aufgaben, die mich noch gereizt haben. Und die U21 war eine davon.»

Klares Ziel vom Verband

«Es ist ein unglaublich interessantes Alter», führt er aus. «Denn es ist ein Alter, in dem du den Spielern vieles von deiner Erfahrung mitgeben kannst.» Nati-Direktor Pierluigi Tami (64) freut sich: «Alex hat uns mit seiner Leidenschaft und seinem Enthusiasmus überzeugt. Er kann uns mit seiner Erfahrung enorm weiterhelfen.»

Mehr zur U21
Alex Frei wird neuer Trainer der U21-Nati
Mit Video
Debüt im März
Alex Frei wird neuer Trainer der U21-Nati
Enrique Aguilar, der Basler Goldjunge bei RB Salzburg
Mit Video
Interview
«Mein Traum war FCB-Profi»
Enrique Aguilar, der Basler Goldjunge bei RB Salzburg
FCSG holt zwei Junioren in die erste Mannschaft
FCSG-News
Haben Super-League-Erfahrung
FCSG holt zwei Junioren in die erste Mannschaft

Frei übernimmt das Team in einer Phase, in der Fehler verboten sind. Die Schweiz will an die EM 2027 in Serbien und Albanien und darf nach der peinlichen Pleite gegen Luxemburg nicht mehr patzen. Den Gruppensieg und die damit verbundene direkte Quali hat man nicht mehr in der eigenen Hand. Platz 2 würde immerhin für den Einzug in die Playoffs reichen. «Das ist ganz klar das Ziel», betont U21-Sportkoordinator Diego Benaglio (42).

Gespräche mit YB und Basel

Alex Frei will vor allem an der Mentalität der U21 arbeiten. «Das Team hat 1:1 gegen Frankreich gespielt. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Spieler drei Tage später gegen Luxemburg komplett ausgewechselt wirkt. Daran müssen wir arbeiten. Diese Mentalität und dieses Bewusstsein will ich neu implementieren. Die U21 ist kein Ferienlager.» Bis im März wolle er mithilfe seines Netzwerks über 60 Spieler anschauen, die auf seiner Liste stünden.

Was den 84-fachen Nati-Spieler stört, ist die Entwicklung im Schweizer Fussball. Seines Erachtens setzen die Super-League-Teams zu wenig auf junge Schweizer. Gerade bei den zwei grössten Klubs, Basel und YB, finden sich nur wenige junge Schweizer Stammspieler. Ein Problem, welches Frei in seiner neuen Rolle angehen möchte. Als er von Blick darauf angesprochen wird, sagt er lachend: «Mein Problem ist, dass ich in SFV-Funktion und nicht privat hier bin.» Deshalb sage er es ganz diplomatisch: «Ich habe mit Daniel Stucki einen Termin abgemacht und werde auch mit Christoph Spycher einen Termin abmachen.»

Frei fordert Leidenschaft

Das Bewusstsein müsse wieder stärker werden, betont Frei. «Der Weg führt über die Schweiz. Denn ich bin ein Verfechter davon, zu sagen: ‹Zwei Jahre Super League, dann kannst du ins Ausland.›» Dort sieht Frei auch den grössten Unterschied zu seiner Zeit in der U21. «In der ersten Elf waren neun Spieler Stammspieler in der Super League und davon kamen sieben in die A-Nati. Das muss wieder das Ziel sein.»

Als Frei seine 19 Einsätze für die U21 absolvierte, waren seine jetzigen Spieler noch nicht einmal auf der Welt. Frei weiss: «Es ist eine andere Zeit mit den sozialen Medien und allem. Doch gewisse Dinge ändern sich nicht. Bereitschaft, Leidenschaft und Haltung braucht es. Auch heute.» Gerade, wenn die Schweiz noch an die EM will.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Basel
        FC Basel