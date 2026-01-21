Sowohl Joel Ruiz als auch Diego Besio haben in der Hinrunde ihr Debüt in der Super League gegeben. Nun erhalten sie beim FC St. Gallen einen Profivertrag.

FCSG holt zwei Junioren in die erste Mannschaft

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die erste Mannschaft des FC St. Gallen verstärkt sich definitiv mit zwei Eigengewächsen: Wie der Verein vermeldet, stattet er Innenverteidiger Joel Ruiz und Stürmer Diego Besio (beide 19) mit einem Profivertrag aus. Beide haben bereits Super-League-Luft schnuppern können.

Ruiz debütierte beim 2:1-Sieg der Ostschweizer gegen YB im Oktober in der höchsten Schweizer Liga. Seither sind drei Kurzeinsätze dazugekommen. Für die U21 des FCSG verpasste er in der Hinrunde kein Spiel, zweimal führte er diese als Captain an. Besio hat sich bereits in die Torschützenliste der Super League eintragen können: Mitte Dezember netzte er bei seinem ersten Auftritt für die erste FCSG-Auswahl gegen Sion zum 3:1-Schlussresultat ein.