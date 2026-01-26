Die U21-Nati hat einen neuen Trainer: Wie der Fussballverband in einer Mitteilung schreibt, übernimmt Alex Frei die Geschicke bei der ältesten nationalen Junioren-Auswahl. Seinen Einstand wird der Rekordtorschütze des Schweizer Nationalteams im März geben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wie von Blick angekündigt, übernimmt Alexander Frei den Trainerposten bei der U21-Nati. Dies geht aus einer Mitteilung des Schweizerischen Fussballverbands SFV vom Montagvormittag hervor. Damit tritt der 46-Jährige die Nachfolge des im November entlassenen Sascha Stauch. Erstmals an der Seitenlinie stehen wird Frei beim EM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer Ende März.

Als Trainer ist Frei zuletzt beim FC Aarau tätig gewesen, wo er seinen Vertrag im März 2024 aber aufgelöst hat. Seither ist er ohne Verein, aber nicht aus der Öffentlichkeit verschwunden – unter anderem fungierte er wiederholt als Gast und Experte beim Fussball-Podcast «Forza» von Blick. Zuvor führte er den FC Winterthur 2022 als Übungsleiter zum Aufstieg in die Super League, bevor er bei seinem Jugendklub Basel weniger glücklos war: Auf Tabellenrang sieben liegend wurde er dort im Februar 2023 entlassen.

Nun hat der Rekordtorschütze des Schweizer Nationalteams (42) Treffer also einen neuen Job – und ein erstes grosses Ziel: Mit der U21-Nati will er den Sprung an die EM-Endrunde 2027 schaffen. In der Gruppe C liegt die Schweiz auch aufgrund der 1:2-Blamage in Luxemburg aktuell hinter Frankreich und den Färingern (haben ein Spiel mehr ausgetragen) allerdings nur auf Rang drei. Für direkte Quali wäre der Gruppensieg nötig, Platz zwei berechtigt zum Weiterkommen in die Playoffs.