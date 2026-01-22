Im Internet wird bereits das Auswärtstrikot des Schweizer Nationalteams für die WM 2026 angeboten. Spielen Xhaka und Co. im Sommer tatsächlich in Grün? Der Verband hält sich bedeckt.

Scrollt man im Online-Shop «Schweiz-Trikots» durch die Nati-Kollektion, staunt man derzeit nicht schlecht: Angeboten wird unter anderem ein hellgrünes Trikot mit der Bezeichnung «Switzerland World Cup Player Version Trikot Auswärts 2026». Auch auf dem Portal «Footy Headlines», das in Bezug auf Vorhersagen von Fussballleibchen-Designs einen guten Ruf geniesst, ist bei der Schweiz ein ähnlich gestaltetes Trikot aufgeführt.

Handelt es sich dabei tatsächlich um das Auswärtstrikot, in dem die Nati im kommenden Sommer an der WM in Nordamerika auflaufen wird? Im Gegensatz zum roten Heimtrikot ist dieses noch nicht offiziell präsentiert worden.

Allerdings geistert schon seit einiger Zeit das Gerücht herum, dass das Team von Murat Yakin an der WM in Grün auflaufen wird. Denn: Beim roten Heimtrikot orientierte sich Puma gemäss eigenen Aussagen am «ikonischen Design des Schweizer Passes». Sollte der Hersteller dies auch bei der Gestaltung des Auswärtstrikots berücksichtigen, könnte man durchaus eine Verbindung zwischen den nun geleakten Neon-Farben und dem Leuchteffekt im Innern des neuen Schweizer Passes herstellen.

Der Schweizerische Fussballverband SFV gibt gegenüber Blick keine Bestätigung, dass es sich um das Nati-Trikot handelt und verweist auf Mitte März. Dann wird Klarheit herrschen und das Trikot offiziell vorgestellt.

