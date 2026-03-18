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Nati muss weiter warten
Puertas-Einbürgerung vertagt – wegen Strafregistereintrag

Cameron Puertas muss weiter auf den Schweizer Pass warten. Ein früheres Vergehen im Strassenverkehr verzögert seine Einbürgerung bis 2029. Und damit kann ihn auch Murat Yakin nicht für die Nati aufbieten.
Publiziert: 10:51 Uhr
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
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Cameron Puertas ist noch immer nicht Schweizer.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Cameron Puertas bekommt den Schweizer Pass nicht vor 2029
  • Ein Vergehen im Strassenverkehr sorgt für die Verzögerung bei der Einbürgerung
  • Murat Yakin hat ihn schon länger auf dem Radar, kann ihn aber so nach wie vor nicht aufbieten
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Schon länger hat Nati-Trainer Murat Yakin (51) Mittelfeldspieler Cameron Puertas (27) auf dem Radar. Nur zu gerne würde er den schweizerisch-spanischen Doppelbürger endlich aufbieten. Letzten Herbst ist man beim Schweizerischen Fussballverband SFV zuversichtlich, dass dies bald klappen könnte. Seit über zwei Jahren bemüht man sich um Puertas, der aktuell in der Bundesliga bei Werder Bremen Stammspieler ist, und ging davon aus, dass er bis Ende 2025 den Schweizer Pass bekommt. Und somit ein Kandidat fürs WM-Kader wird.

Doch nun ist bereits März und der Pass noch immer nicht da. Daran wird sich bis auf Weiteres auch nichts ändern. Puertas' Einbürgerung ist bis 2029 ausgeschlossen, wie der SFV gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt.

Grund dafür ist ein Vergehen im Strassenverkehr, das einen Strafregistereintrag nach sich zog. Obwohl dieser im Oktober 2025 gelöscht wurde, verzögert sich die Einbürgerung. Gemäss Bundesamt für Migration gilt eine zehnjährige Wartefrist seit dem letzten relevanten Delikt. Und das beging Puertas 2019.

Spanien als Alternative

Mit einem Gesuch um Verkürzung oder eine Härtefallregelung wollte man diese lange Wartefrist umgehen – vergeblich. Das Ganze wurde abgelehnt. Damit wäre Puertas Stand jetzt frühestens 2029 für die Schweizer Fussball-Nati spielberechtigt.

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Oder wird er gar nie für die Nati auflaufen? Denn Puertas hat theoretisch noch eine andere Option. Er besitzt den spanischen Pass. Letzten Herbst meint er darauf angesprochen, ob er für Spanien oder die Schweiz spielen will: «Für die Mannschaft, die zuerst kommt.» Allerdings ist die Konkurrenz in Spanien deutlich grösser als hierzulande. Es ist deshalb fraglich, ob die Spanier trotz der langen Wartefrist Murat Yakin mit einem Aufgebot zuvorkommen werden.

«Warte auf den Pass, dann schauen wir, was passiert»
0:47
Puertas bald in der Nati?«Warte auf den Pass, dann schauen wir, was passiert»
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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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Werder Bremen
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