Cameron Puertas muss weiter auf den Schweizer Pass warten. Ein früheres Vergehen im Strassenverkehr verzögert seine Einbürgerung bis 2029. Und damit kann ihn auch Murat Yakin nicht für die Nati aufbieten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cameron Puertas bekommt den Schweizer Pass nicht vor 2029

Ein Vergehen im Strassenverkehr sorgt für die Verzögerung bei der Einbürgerung

Murat Yakin hat ihn schon länger auf dem Radar, kann ihn aber so nach wie vor nicht aufbieten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Schon länger hat Nati-Trainer Murat Yakin (51) Mittelfeldspieler Cameron Puertas (27) auf dem Radar. Nur zu gerne würde er den schweizerisch-spanischen Doppelbürger endlich aufbieten. Letzten Herbst ist man beim Schweizerischen Fussballverband SFV zuversichtlich, dass dies bald klappen könnte. Seit über zwei Jahren bemüht man sich um Puertas, der aktuell in der Bundesliga bei Werder Bremen Stammspieler ist, und ging davon aus, dass er bis Ende 2025 den Schweizer Pass bekommt. Und somit ein Kandidat fürs WM-Kader wird.

Doch nun ist bereits März und der Pass noch immer nicht da. Daran wird sich bis auf Weiteres auch nichts ändern. Puertas' Einbürgerung ist bis 2029 ausgeschlossen, wie der SFV gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt.

Grund dafür ist ein Vergehen im Strassenverkehr, das einen Strafregistereintrag nach sich zog. Obwohl dieser im Oktober 2025 gelöscht wurde, verzögert sich die Einbürgerung. Gemäss Bundesamt für Migration gilt eine zehnjährige Wartefrist seit dem letzten relevanten Delikt. Und das beging Puertas 2019.

Spanien als Alternative

Mit einem Gesuch um Verkürzung oder eine Härtefallregelung wollte man diese lange Wartefrist umgehen – vergeblich. Das Ganze wurde abgelehnt. Damit wäre Puertas Stand jetzt frühestens 2029 für die Schweizer Fussball-Nati spielberechtigt.

Oder wird er gar nie für die Nati auflaufen? Denn Puertas hat theoretisch noch eine andere Option. Er besitzt den spanischen Pass. Letzten Herbst meint er darauf angesprochen, ob er für Spanien oder die Schweiz spielen will: «Für die Mannschaft, die zuerst kommt.» Allerdings ist die Konkurrenz in Spanien deutlich grösser als hierzulande. Es ist deshalb fraglich, ob die Spanier trotz der langen Wartefrist Murat Yakin mit einem Aufgebot zuvorkommen werden.

0:47 Puertas bald in der Nati? «Warte auf den Pass, dann schauen wir, was passiert»

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