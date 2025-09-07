Darum gehts
- Cameron Puertas wechselt zu Werder Bremen und strebt WM-Teilnahme an
- Puertas offen für Nationalmannschaft Spanien oder Schweiz, Einbürgerung erwartet
- SFV bemüht sich seit zwei Jahren um Einbürgerung des 27-jährigen Mittelfeldspielers
Weser statt Wüste heisst es für Cameron Puertas (27) seit dieser Woche. Der gebürtige Lausanner wurde am Deadline Day von Saudi-Klub Al-Qadsiah an Werder Bremen ausgeliehen. «Mein Wunsch war es, nach Europa zurückzukehren, und auch die WM 2026 ist bei mir im Hinterkopf», sagt Puertas im Rahmen seiner Vorstellung über den Wechsel in den Norden Deutschlands.
Die WM 2026 im Hinterkopf – doch für welches Land? Mit einer Aussage bei der Pressekonferenz lässt der offensive Mittelfeldspieler aufhorchen. «Für die Mannschaft, die zuerst kommt», antwortet Puertas auf die Frage, ob er für Spanien oder die Schweiz spielen will.
Zuerst antwortet er zudem auf Englisch mit «Spanien», wechselt dann die Sprache. Werder-Spielerin Amira Arfaoui, die als Übersetzerin für Puertas einspringt, sagt zudem: «Er ist offen. Er hat den spanischen Pass, wartet auf den aus der Schweiz und dann mal schauen, was passiert.»
Puertas ist in Lausanne geboren, die Schweizer Staatsbürgerschaft hat er allerdings nicht. Noch nicht. Beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) ist man zuversichtlich, dass dies noch bis Ende dieses Jahres klappen könnte. Der Romand gilt als Nati-Hoffnung. «Ich würde ihn sehr gerne einladen. Mir gefallen seine Art und seine Mentalität», sagte Trainer Murat Yakin im Juni. Der 27-Jährige habe ein Spielerprofil, das man in dieser Art aktuell nicht im Schweizer Team habe: «Ein zentraler Mittelfeldspieler, der viele Tore schiesst.» Mit dem Wechsel von der Saudi-Liga in die Bundesliga ist dieses Profil nun noch attraktiver geworden.
Verband bemüht sich seit zwei Jahren um Einbürgerung
Droht nun nach den Nati-Abgängen von Leon Avdullahu und Eman Kospo sowie dem möglichen Abgang von Albian Hajdari das nächste Doppelbürger-Fiasko beim Schweizerischen Fussballverband? Es wäre eine überraschende Kehrtwende, denn beim SFV rechnet man fest mit Puertas in naher Zukunft. Seit zwei Jahren bemüht sich der Verband gemeinsam mit der Familie proaktiv um eine Einbürgerung und ist auf der Zielgeraden. Schon 2024 gab es Gespräche mit Nati-Direktor Pierluigi Tami, und während der EM in Deutschland war Puertas zudem als Gast im Hotel der Nati, besuchte seine Freunde und hat gemeinsam mit dem Team gegessen.
Die Hoffnung ist, dass die Frage sowie die Aussagen Puertas aufgrund der drei unterschiedlichen Sprachen am Bremer Medienevent missverständlich rübergebracht wurden und der Romand spätestens im nächsten Jahr erstmals im Nati-Trikot auflaufen wird.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
1:1
2
2
4
2
Slowakei
0:0
2
2
4
3
Deutschland
1:1
2
-2
1
3
Luxemburg
0:0
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1
4
3
2
1
0
1
2
1
0
1
4
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1
5
3
2
1
2
3
3
1
-2
0
4
1
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
10
2
Polen
3:0
5
5
10
3
Finnland
0:3
5
-3
7
4
5
-2
3
5
5
-11
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
9
12
2
3
6
9
3
4
4
6
4
4
-2
3
5
5
-17
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
12
2
4
5
9
3
3
4
6
4
5
-8
3
5
4
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
9
11
2
Belgien
4:0
4
11
10
3
5
5
10
4
Kasachstan
0:4
5
-6
3
5
5
-19
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
8
12
2
3
4
7
3
4
1
5
4
4
-3
4
5
5
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
5
12
2
3
12
9
3
4
-1
6
4
4
-2
3
5
4
-14
0