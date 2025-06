Kriegt Nati-Hoffnungsträger endlich den Schweizer Pass?

1/6 Cameron Puertas wartet noch immer auf den Schweizer Pass. Foto: AFP

Tobias Wedermann Fussballchef

Jubelnde Kinder, Selfies und eine Liebesbotschaft an seine Wurzeln – Cameron Puertas (26) besucht in der Sommerpause einen Fussball-Event in der Romandie als Star-Gast und schreibt anschliessend auf Instagram: «Eine Möglichkeit, um nie zu vergessen, wo ich herkomme.»

Das ist Lausanne, die Stadt, in der der Sohn spanischer Einwanderer im August 1998 geboren wird. Mit einem Marktwert von aktuell 13 Millionen Euro wäre Puertas der sechstwertvollste Spieler der Schweizer Nati, auf dem Radar von Trainer Murat Yakin ist er längst. Doch weiterhin hakt es am ersten Auftritt für sein Geburtsland. Der Pass fehlt, und die Einbürgerung verzögert sich, da Puertas nach einem Fahrausweisentzug einen Tag zu früh ans Steuer sitzt und erwischt wird. Sämtliche Versuche, den Prozess und die Bürokratie zu beschleunigen, scheitern in den vergangenen Jahren.

Einbürgerung bis Ende Jahr?

Doch nun ist das Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Der Schweizerische Fussballverband geht aktuell davon aus, dass Puertas bis Ende dieses Jahres den Schweizer Pass erhalten wird. Auch im Rahmen des kürzlich absolvierten US-Trips war bei der Nati zu hören: In Richtung Ende 2025 sei die Einbürgerung auf Kurs. Aus dem Umfeld des Spielers ist zu hören, dass man den Pass-Optimismus noch nicht ganz teilt, diverse administrative Hürden seien noch zu überspringen. Ob der Verband helfen kann? «Ich würde ihn sehr gerne einladen. Mir gefällt seine Art und seine Mentalität», sagt Yakin. Schliesslich sei Puertas ein Spielerprofil, das man in dieser Art aktuell nicht habe in der Nati: «Ein zentraler Mittelfeldspieler, der viele Tore schiesst.»

Sofern die Nati die WM-Quali im Herbst übersteht und die Einbürgerung klappt, winkt Puertas die Länderspiel-Premiere im Frühling 2026. Und er wäre zweifellos eine Option für das WM-Kader in den USA, Mexiko und Kanada. «Im Spielsystem, das ich mir erhoffe, ergibt sich eine Zehner-Position. Da könnte ich ihn mir sehr gut vorstellen», sagt Yakin.

Positive Entwicklung in Saudi-Arabien

An der Begeisterung des Nati-Trainers für Puertas hat sich auch durch den Fakt nichts geändert, dass der 26-Jährige seit einem Jahr nicht mehr auf der europäischen Fussballbühne präsent ist. In der abgelaufenen Saison macht Puertas 37 Pflichtspiele für Al-Qadsiah, wird gemeinsam mit Teamkollegen wie Pierre-Emerick Aubameyang oder Ex-Real-Verteidiger Nacho Tabellenvierter in Saudi-Arabien.

Nach einer überragenden Saison in Belgien bei Union Saint-Gilloise mit 14 Toren und 23 Assists – er war Europas Assistkönig – zieht es Puertas im August letzten Jahres weiter in die saudi-arabische Hafenstadt Khobar am Persischen Golf, wo er rund sechs Millionen Jahressalär kassiert. Auch abseits des Scheinwerferlichts entwickelt sich Puertas aber weiter. Er verbucht in seiner ersten Saison fünf Tore sowie elf Assists. Torvorlagen, die man sich schon bald bei der Schweizer Nati erhoffen kann.