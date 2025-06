1/8 Unwiderstehlich knallt Manzambi (r.) das Leder oben links in den Winkel. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Johan Manzambi glänzt bei Nati-Debüt gegen die USA mit Tor und Vorlage

Manzambi überzeugt auf ungewohnter Position als rechter Flügelspieler

19-jähriger SC-Freiburg-Youngster erzielt beim 4:0-Sieg sein erstes Nati-Tor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Für einen Spieler des US-amerikanischen Teams ist es ein doppelt bitterer Sommerabend in Nashville. Erst kassiert er gegen die Schweiz eine 0:4-Packung. Und dann bekommt er von seinem Schweizer Gegenspieler auch noch eine Trikottausch-Abfuhr erteilt. Übelnehmen kann man es Johan Manzmambi (19) aber nicht, dass er das Nati-Leibchen seines ersten Startelf-Einsatzes gerne selbst mit nach Hause nehmen möchte. Es soll ein Geschenk an die Mutter werden.

Schliesslich ist das, was der junge Genfer in den ersten 45 Minuten im Geodis Park abliefert, ganz grosses Kino. Erst bereitet der SC-Freiburg-Youngster mit einem tollen Solo über die linke Seite das 2:0 durch Aebischer vor. Dann erzielt Manzmambi mit einem satten Rechtsschuss selbst den 4:0-Endstand. Erster Startelf-Einsatz, erstes Nati-Tor!

0:32 Vier Tore in 36 Minuten: So schiesst Manzambi die USA traumhaft ins Elend

«Heute Nacht werde ich gut schlafen», sagt Manzambi nach seiner doppelten Premiere. «Das ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Jetzt hoffe ich, dass das nicht das letzte Tor für die Nationalmannschaft war.» Obwohl er nach seinem Kurzeinsatz gegen Mexiko (4:2) das erste Mal von Beginn an ran durfte, sei er überhaupt nicht nervös gewesen. «Die Mannschaft hat mir schon die ganze Woche und auch vor dem Spiel sehr geholfen. Wenn ich nervös bin, kann ich meine Qualität nicht zeigen. Am Ende ist es ja nur Fussball», so der Nati-Neuling mit einem breiten Grinsen.

Neue Position für Manzambi

Dass Manzambi gegen die USA solch einen Gala-Auftritt hinlegt, kommt trotz seiner guten Form überraschend. Schliesslich bringt Murat Yakin (50) den Allrounder auf dem rechten Flügel. Eine Position, die der Ex-Servette-Junior bei seinem Klub Freiburg noch nie gespielt hat. In der Bundesliga ist Manzambi bislang vor allem hinter der Spitze und zuletzt auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz gekommen.

Bei der Frage, ob er schon einmal einen Spieler mit so breiten Qualitäten erlebt habe, muss Murat Yakin weit zurückdenken. «Vom Profil her erinnert er mich etwas an Ivan Ergic», sagt der Nati-Trainer. «Auch er hat defensiv seine Arbeit verrichtet und offensiv die Gegner wie Slalomstangen aussehen lassen», so Yakin über seinen ehemaligen FCB-Teamkollegen.

Neuling darf für WM-Quali planen

Trotzdem hofft der Nati-Trainer, dass sich Manzambi bei seinem Klub in Zukunft vor allem auf sein Angriffsspiel konzentrieren darf. «Ich würde es extrem schade finden, wenn man ihm weiterhin eine defensive Rolle geben würde», so Yakin. Man habe die letzten Tage bereits im Training gesehen, welche Durchschlagskraft Manzambi mitbringe. «Frisch und unbekümmert, er hat mir extrem gut gefallen. Solche Spielertypen brauchen wir. Jetzt haben wir noch einmal eine Option mehr», schwärmt der Nati-Trainer.

Damit dürfte der neue Nati-Shootingstar bereits sein Aufgebot für die WM-Quali-Spiele im September in der Tasche haben. Womöglich haben die Spieler der Gegner Kosovo und Slowenien dann bessere Karten, sich ein Manzambi-Trikot ergattern zu können.