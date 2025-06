Yakin enttäuscht über Auswahl von Nati-Gegner USA

1/7 Die Nati bestreitet in der Nacht auf Mittwoch ihr zweites und letztes Testspiel in den USA. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts USA spielt gegen Schweiz mit B-Elf. Yakin erwartet interessantes Spiel

Yakin plant Wechsel und möchte Defensivarbeit verbessern

Zu behaupten, die US-Nationalmannschaft würde gegen die Schweiz mit einer B-Elf auflaufen, wäre noch untertrieben. Milan-Star Christian Pulisic? Hat nach einer langen Saison darum gebeten, dass auf ihn verzichtet wird. Fulham-Aussenläufer Antonee Robinson? Fehlt aufgrund einer Knieverletzung. Und das Juve-Duo Weston McKennie und Timothy Weah? Befindet sich mit der alten Dame bereits in der Vorbereitung auf die Klub-WM. Von den gemäss «Transfermarkt» zwölf wertvollsten US-Spielern stehen Trainer Mauricio Pochettino (53) mit Johnny Cardoso und Malik Tillmann gerade einmal zwei Namen zur Verfügung.

Doch die vielen Absenzen im US-Team sind nicht nur für den Argentinier ein Dämpfer. Auch Murat Yakin (50) zeigt sich enttäuscht darüber, dass der WM-Gastgeber in Nashville nicht in Vollbesetzung antreten wird. «Klar, spielt man am liebsten gegen die Besten», sagt der Nati-Coach. «Es ist allerdings auch nicht immer einfacher, wenn Backup-Spieler auf dem Platz stehen, die motiviert sind, ihre Chance zu packen.»

Nati-Aber soll kompakter werden

Yakin erwartet in der Nacht auf Mittwoch (2.07 Uhr Schweizer Zeit) ein ganz anderes Spiel als noch am Samstag in Salt Lake City gegen Mexiko. Obwohl die USA vergangene Woche eine 1:2-Testspiel-Niederlage gegen die Türkei einstecken mussten, zollt Yakin dem kommenden WM-Gastgeber Respekt. Er spricht von einem «kreativeren Gegner» als Mexiko, der mehr auf spielerische Lösungen setze. «Taktisch wird das eine interessante Aufgabe. Aber wir sind stark genug, um unser Spiel durchzuziehen und dominant aufzutreten», so der Nati-Trainer.

Mit dem Auftritt seines Teams beim 4:2-Erfolg gegen Mexiko in Salt Lake City ist Yakin nach wie vor sehr zufrieden. «Wir haben in der Analyse aber auch ein paar weniger gute Dinge gesehen», erklärt der Nati-Trainer. Vor allem defensiv möchte Yakin seine Mannschaft noch kompakter sehen. «Wir werden im Abschlusstraining noch ein, zwei Korrekturen angehen.»

Ndoye fit oder fraglich?

Gleichzeitig kündigt Yakin einige Wechsel an. Gerade bei Spielern, die gegen Mexiko 90 Minuten durchgespielt hätten, müsse man nach einer langen Saison nichts forcieren. «Ich möchte von Anfang an einige frische Leute bringen. Wenn möglich, werde ich versuchen, allen 20 Feldspielern ein paar Minuten zu geben», erklärt der Nati-Trainer.

Ohnehin gebe es «zwei, drei angeschlagene Spieler», darunter auch Dan Ndoye (24), den Yakin an der Pressekonferenz als «fraglich» bezeichnet. Kurz darauf erscheint der Bologna-Flügel aber trotzdem auf dem Rasen und bestreitet zumindest den ersten, öffentlichen Teil des Abschlusstrainings ganz normal mit. Möglich, dass Yakin gegen die USA am Ende also doch aus dem Vollen schöpfen kann – im Gegensatz zu seinem Gegenüber Mauricio Pochettino.

