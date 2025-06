1/6 Nati-Stürmer Breel Embolo hat das 1:0 der Schweiz gegen Mexiko erzielt. Foto: TOTO MARTI

Der Löwen-Jubel von Dan Ndoye nach dem 3:1-Treffer ist längst zum Markenzeichen des 24-Jährigen geworden. Dass Zeki Amdouni für seinen Jubel wie beim 2:1 stets Pfeil und Bogen im Gepäck hat, ist ebenfalls kein Geheimnis mehr. Neu ist aber die Geste von Breel Embolo, die der Nati-Stürmer gegen Mexiko (4:2) auspackt.

Er rennt nach herrlicher Rodriguez-Vorbereitung alleine auf Mexiko-Goalie Raul Rangel los, lässt den Torhüter stehen, den Verteidiger in Ruhe ins Leere laufen und verwandelt zu seinem 17. Länderspieltor für die Schweiz. Dann kreuzt der 28-Jährige Ring- und Mittelfinger seiner linken Hand und hält sie sich vor das Gesicht.

Erinnerung an Rey Mysterio

Doch was hat es mit dem ungewöhnlichen Jubel des Nati-Stars auf sich? Viele mexikanische Fans trugen auf den Rängen des Rice-Eccles Stadium eine Lucha-Libre-Maske. Diese stammt aus dem Wrestlingsport, der in Mexiko genauso wie in den USA grosse Popularität geniesst. Einer der grossen Wrestling-Superstars, der mit seiner mexikanischen Maske auch in der Schweiz vielen ein Begriff ist, ist Rey Mysterio. An diesen erinnerten sich Breel Embolo und Manuel Akanji beim Einlaufen, als sie die Fans mit Masken im Stadion sahen – und beschlossen gemeinsam, ein mögliches Tor mit dem Masken-Jubel zu feiern.

Rey Mysterio. Foto: AFP

Ob sein Jubel einzig den mexikanischen Fans gewidmet war oder ob Breel Embolo auch künftig die Maske auspacken wird, wird sich hoffentlich schon am Dienstag gegen die USA in Nashville zeigen. Bis dahin hat womöglich auch Manuel Akanji wieder Freude, wenn er über US-Sportarten spricht. Der Nati-Defensivchef ist glühender Fan des Basketball-Teams Oklahoma City Thunder, das aktuell in den NBA-Finals spielt. Im Spiel 1 gegen die Indiana Pacers verlor Akanjis Team dramatisch 0,3 Sekunden vor Schluss. «Das habe ich gar nicht gut weggesteckt, ich dachte wirklich, dass sie den Sieg holen», sagt Akanji, der nun am spiel- und trainingsfreien Sonntag sein Team im Spiel 2 vor dem TV anfeuern wird.

