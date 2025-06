Die Nati-Stars erleben gegen ein schlichtweg überfordertes US-Team einen gelungenen Test-Abend in Nashville. Klar, dass die Reaktionen danach überaus positiv ausfallen.

1/7 Johan Manzambi (l.) feiert sein erstes Nati-Tor mit Breel Embolo. Foto: Getty Images

Andrea Cattani Redaktor Sport

Es ist ein dankbares Spiel, welches sich Nati-Trainer Murat Yakin (50) als Premiere für das neue Spielmacher-Duo Granit Xhaka und Ardon Jashari ausgesucht hat. Gegen die überforderten USA stehen die beiden Mittelfeld-Akteure erstmals von Beginn an zusammen auf dem Feld.

Für die Show sind dann aber auch noch andere zuständig. Dan Ndoye spielt erneut stark, sorgt für die frühe Führung. Gregor Kobel bleibt endlich mal unbezwungen in einem Nati-Match. Und dann ist da auch noch Johan Manzambi, der ein Tor erzielt und eins vorbereitet. 4:0 heisst es am Ende im Geodis Park in Nashville. Entsprechend fallen die Reaktionen bei den Schweizern aus.

Johan Manzambi (gegenüber SRF): «Ehrlich, so ein erstes Spiel von Beginn weg mit der Nationalmannschaft habe ich nicht erwartet. Aber heute werde ich gut schlafen. Am Ende ist es nur Fussball und ich habe das gespielt, was ich kann. Mein Trikot werde ich jedenfalls nicht abgeben, obwohl es ein Amerikaner vorhin haben wollte. Ich denke, ich werde das Leibchen meiner Mutter schenken.»

Gregor Kobel (gegenüber Blick): «Es war in erster Linie eine gute Partie vom Team. Alle haben stark zusammengespielt. Dann gibts auch mal ein Spiel, das zu null endet – logisch. Jetzt ist es da und hoffentlich kommen noch einige dazu. Wir können ruhig happy sein nach diesen beiden Tests.

Granit Xhaka (gegenüber Blick): «Wir waren selbstbewusst, hatten gute Ideen und entsprechend gingen wir auch 4:0 in Führung. Mit meinem Spiel zusammen mit Ardon Jashari bin ich sehr zufrieden. Mit ihm ist jetzt einer mehr hinzugekommen, diese Konkurrenz tut uns allen gut. Wenn man so gewinnt und den Sack eigentlich schon in der ersten Halbzeit zumacht, kann man zufrieden sein. Wir werden definitiv bereit sein für die Quali im September.»

Michel Aebischer (gegenüber Blick): «Es war ein sehr seriöser Match von uns. In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, dass nicht mehr ganz so viel Energie da war. Klar war es so, dass bei den Amerikanern nicht die besten Spieler da waren. Aber es waren dennoch gute Profis und gegen die muss man sich auch zuerst einmal so durchkombinieren, wie wir das gemacht haben.»

1/30 Manuel Akanji (r.) mit Johan Manzambi, dem Mann des Spiels. Foto: TOTO MARTI