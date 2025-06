1/7 Gregor Kobel steht vor seinem 13. Länderspiel. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Gregor Kobel plant kurzfristige Zukunft weiterhin bei Borussia Dortmund

Kobel steht mit gemischten Gefühlen zur Klub-WM, freut sich aber auf neue Begegnungen

BVB trifft in Gruppe F auf Fluminense, Mamelodi Sundowns und Ulsan HD

Es sind diese Fragen, auf die Nationalspieler immer eine ausformulierte Standard-Antwort parat haben. Wenn sie auf einen möglichen Transfer angesprochen werden, greifen sie auf Sätze zurück wie «Mein ganzer Fokus liegt aktuell auf der Nationalmannschaft.» oder «Darum kümmert sich mein Berater.»

Auch Gregor Kobel (27) bedient sich einer beliebten Floskel, als er an der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen die USA nach seiner Zukunft gefragt wird: «Ich gebe dieselbe Antwort, die ich schon häufig gegeben habe: Gerüchte kommentiere ich nicht.» Er fühle sich in Dortmund nach wie vor sehr wohl, versichert der BVB-Goalie. Doch dann lässt der Zürcher plötzlich doch aufhorchen: «Es war eine megaschöne Zeit. Ich habe in Dortmund sehr viele unfassbare Momente gehabt», fügt Kobel an.

Wechsel vorerst kein Thema

Gerüchte um einen möglichen Wechsel gibt es rund um Kobel schon seit Jahren. Der Nati-Keeper zog zuletzt Interesse von Newcastle und Manchester United auf sich. Auch Champions-League-Sieger PSG hat Kobel im Visier, sollte Stammgoalie Gianluigi Donnarumma (26) die Pariser verlassen. Kobels Worte, die nach einem BVB-Abschied klingen, sind aber offenbar nicht mehr als ein Versprecher. Nach Blick-Infos plant der Goalie seine kurzfristige Zukunft weiterhin bei Borussia Dortmund, ein Abgang ist aktuell kein Thema.

Daran haben auch die Aussagen von Diant Ramaj (23) nichts verändert. Das deutsche Goalie-Juwel kehrt nach einer Leihe zum FC Kopenhagen, mit dem er das Double gewonnen hatte, zum BVB zurück. Vergangene Woche hatte Ramaj angekündigt, sich in Dortmund nicht auf die Bank setzen zu wollen. Eine Aussage, die Kobel aber nicht als Kampfansage aufgefasst hat. «So wie ich das gelesen habe, wurde das ein wenig aus dem Kontext gerissen», so die unbestrittene Nummer eins. «Ich glaube, er hat darüber geredet, dass er sich noch einmal ausleihen lassen möchte.»

Für Kobel geht es mit der Klub-WM weiter

Ob Ramaj zum BVB-Kader für die kommende Woche beginnende Klub-WM gehört, ist derzeit noch offen. Kobel dagegen wird sicher dabei sein und nach dem letzten Nati-Testspiel gleich in den USA bleiben. Dortmund bekommt es in der Gruppe F mit dem brasilianischen Vertreter Fluminense, Mamelodi Sundowns aus Südafrika und dem koreanischen Klub Ulsan HD zu tun.

Wie Nati-Teamkollege Manuel Akanji (29) sieht auch Kobel dem Turnier mit gemischten Gefühlen entgegen. «Ich freue mich sehr auf neue Begegnungen gegen Teams, gegen die wir sonst nicht spielen würden», sagt der Nati-Goalie. Er könne sich aber noch nicht ganz vorstellen, was da genau auf ihn zukomme und gibt zu: «Das Turnier an sich ist eine coole Sache, aber vom Zeitpunkt her schon eine Herausforderung.»

Die meisten der 32 Teams seien schon die ganze Saison über in internationalen Wettbewerben vertreten. «Dieses Turnier ist jetzt noch einmal eine Mehrbelastung, die dazukommt. Zudem haben wir auch noch weniger Ferien und weniger Zeit, um uns für die neue Saison vorzubereiten», kritisiert Kobel.

Viel Zeit für eine Verschnaufpause bleibt dem Goalie auch vor Start der Klub-WM nicht. Schon am kommenden Dienstag trifft der BVB im ersten Gruppenspiel in New York auf Fluminense. Nach dem letzten Nati-Testspiel reist Kobel darum nicht mit seinen Nati-Kollegen zurück in die Schweiz, sondern bleibt gleich in den USA.

