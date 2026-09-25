In der U21-EM-Qualifikation stehen die letzten Spiele an. Die Mannschaft von Alex Frei hat nach wie vor Chancen auf ein direktes Ticket, muss dafür aber wohl Gruppenfavorit Frankreich schlagen. Gelingt das nicht, gehts im November um alles.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alex Frei führt U21 seit Februar, jagt direkte EM-Qualifikation

Schweiz derzeit zwei Punkte hinter Frankreich, drei Partien noch offen

U21-EM 2027: 16 Teams in vier Vierergruppen, Start am 16. Juni

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Alex Frei ist zwar erst seit letztem Februar U21-Coach, holte seither aber wichtige Siege. Sowohl gegen Estland als auch gegen die Färöerinseln sprangen drei Punkte heraus, wodurch die älteste Nachwuchs-Nati voll im Rennen um die direkte EM-Qualifikation ist. Während die A-Nati «nur» die neue Nations-League-Saison in Angriff nimmt, steht die U21 vor drei veritablen Partien.

Nach Luxemburg-Ausrutscher brauchts wohl den Frankreich-Exploit

Bereits seit letztem September läuft die Qualifikation für die U21-EM 2027, die Albanien und Serbien miteinander austragen werden. Unter Freis Vorgänger Sascha Stauch legte die Auswahl den Grundstein für den aktuellen 2. Platz – trotz peinlicher Pleite gegen Luxemburg, wegen der man sich derzeit zwei Punkte hinter Frankreich befindet, obwohl man ein Spiel mehr austrug.

0:30 U21-Nati blamiert sich: Slapstick-Eigentor führt zu Niederlage in Luxemburg

Verloren ist deswegen aber noch lange nichts, schliesslich bestreitet die Equipe von Alex Frei drei weitere Partien. Dabei kann der Ex-FCB-Trainer auf den Grossteil der Spieler des letzten Aufgebots zählen, auch wenn mit Sascha Britschgi, Zachary Athekame und Winsley Boteli drei Jungspunde von Murat Yakin in die A-Nati geholt wurden.

Gespielt wird in dieser Reihenfolge gegen Luxemburg (25. September, 19.30 Uhr), Island (29. September, 17 Uhr) und Frankreich (6. Oktober, 19 Uhr). Je nach Resultaten könnte es damit am letzten Spieltag zur Finalissima gegen den Gruppenfavoriten kommen. Im ersten Aufeinandertreffen vom letzten November kassierte die Schweiz nach 60-minütiger Oberhand doch noch ein Tor und kam so nur zu einem 1:1. Ob es am 6. Oktober zum Frankreich- und direkten Quali-Coup reicht?

Mehrere Wege führen nach Novi Sad

Dafür müsste man die Gruppenphase entweder als Sieger oder alleiniger bester Gruppenzweiter beenden (Resultat gegen den Gruppenletzten zählt in Sechsergruppen nicht). Ansonsten reicht Rang 2 immerhin für die Playoffs im November, wo in Duellen mit Hin- und Rückspiel die letzten vier EM-Tickets verteilt werden.

Das Turnier geht dann vom 16. Juni bis zum 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien über die Bühne. Dabei sind 16 Nationen, die in Vierergruppen um den Einzug ins Viertelfinal kämpfen. Während das Eröffnungsspiel im serbischen Novi Sad stattfindet, wird der künftige U21-Europameister im albanischen Tirana gekürt.