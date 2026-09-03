Alex Frei bekommt einen neuen Assistenten. Bei der U21-Nati wird er künftig von Philipp Muntwiler unterstützt.

Alex Frei erhält bei der U21-Nati einen neuen Assistenztrainer

Alex Frei erhält bei der U21-Nati einen neuen Assistenztrainer

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Anfang 2024 hat Philipp Muntwiler (39) seine Profi-Karriere beendet und stattdessen bei seinem letzten Klub FC Wil den Posten als Assistenztrainer übernommen. Nun übernimmt der Ostschweizer eine weitere Aufgabe.

Wie der Schweizerische Fussballverband SFV mitteilt, wird er in der U21-Nationalmannschaft Assistenztrainer von Alex Frei (47). Beim kommenden Zusammenzug (ab 21. September) für die EM-Qualispiele gegen Luxemburg (25. September), Island (29. September) und Frankreich (6. Oktober) übt Muntwiler diesen Job erstmals aus.

Während seiner Karriere spielte Muntwiler unter anderem in der Super League für Vaduz, St. Gallen und Luzern und bestritt über 200 Partien in der höchsten Schweizer Liga. Hinzu kommen sechs Partien für die U20- und zwei Einsätze für die U21-Nationalmannschaft. Seinen Job als Assistenztrainer beim FC Wil wird Muntwiler weiterhin ausüben.

In der U21 folgt er auf Lorenzo Guerrero (44), der die Mannschaft auf eigenen Wunsch verlässt. Er will sich voll auf die Aufgabe als U21-Assistenztrainer bei YB sowie die Absolvierung der Uefa-Pro-Lizenz konzentrieren.