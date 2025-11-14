DE
Schweiz
Schweiz
1:0
Frankreich
Frankreich
Schweiz
Schweiz
LIVE
1:0
Frankreich
Frankreich
U21-Nati in der EM-Quali
Vogt kommt zur Grosschance für die Schweiz

vor 1 Minute

38. Minute – Tooooor für die Schweiz. 1:0!!!!!

Die Schweiz geht in Führung!


vor 2 Minuten

33. Minute

Die Franzosen sind wieder am Ball. Cissé probiert es aus der Distanz. Huber hechtet, doch der Ball geht am Tor vorbei.

vor 8 Minuten

30. Minute – Grosschance für die Schweiz!

Grosschance für die Schweiz! Der bisher beste Angriff der Partie kommt von den Schweizern. Er entsteht aus einem Konter. Alessandro Vogt kann den Ball vor dem leeren Tor jedoch nicht versenken. Sein Kopfball geht zuerst Richtung Boden und hüpft dann über dem Tor vorbei.

vor 10 Minuten

27. Minute – Chance für die «Bleus»

Die Französische Equipe ist mittlerweile wieder konzentrierter. Djaoui Cissé kommt zu einer aussichtsreichen Chance. Der Schweizer Torhüter Silas Huber muss jedoch nicht eingreifen.

vor 16 Minuten

22. Minute

Aktuell ist das Spiel ziemlich ausgeglichen mit kleinen Vorteilen für die Schweiz. Dies obwol die Equipe von Sascha Stauch zehn Mal weniger Marktwert hat als das Französische U-21-Nationalteam. Die Mannschaft mit Captain Mathys Tel ist 340 Millionen wert. Das sind rund 100 Millionen mehr als der Marktwert der Schweizer Elite-Nati.

vor 19 Minuten

17. Minute

Schon wieder Torchance für die Schweiz! Zachary Athekame von den Berner Young Boys kommt zum Abschluss aus der Ferne. Der Torwart kann den Ball zwar nicht parieren, doch der Schuss geht am Tor vorbei.

vor 21 Minuten

14. Minute – Freistoss für die Schweiz

Tsawa führt den Freistoss aus. Aus dem Standart gibt es aber keine Torchance.

vor 27 Minuten

9. Minute – Streit schiesst am Tor vorbei

In der Startphase sind die Schweizer gefährlicher als die Franzosen. Sie probieren die Unkonzentriertheit der Franzosen zu nützen. Noah Streit kommt deshalb zu einer Chance. Der Ball geht jedoch am Tor vorbei. 

vor 30 Minuten
Spielerwechsel

Jetzt muss der Französische Torwart tatsächlich raus!

In der 7. Minute entscheidet sich der Trainerstaff der «Bleus» dann doch für die Auswechslung von Risser. Wieder wehrt er sich zwar dagegen, doch der Ersatz Ewen Jaouen (welcher Ähnlichkeiten mit Gregor Kobel hat) ist bereits schon auf dem Weg Richtung Tor.

vor 33 Minuten

Muss Risser bereits raus?

Der Französische Ersatz-Torwart macht sich tatsächlich schon warm. Robin Risser stäubt sich jedoch gegen eine Auswechslung. Er bleibt vorerst auf dem Platz.

Freitag
14. November 2025 um 19:30 Uhr
