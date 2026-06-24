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«Er brennt auf einen Einsatz»
Bekommt Okafor von Yakin gegen Kanada seine Chance?

Vor dem letzten WM-Gruppenspiel gegen Kanada wird Murat Yakin mit Fragen zu Manzambi und möglichen Veränderungen in der Startelf gelöchert. Doch der Nati-Trainer lässt sich nicht in die Karten schauen – nur bei einer Personalie spricht er Klartext.
Publiziert: 12:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Was plant Nati-Trainer Murat Yakin für das letzte WM-Gruppenspiel gegen Kanada?
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nati-Trainer Murat Yakin hält Startelf für Kanada-Spiel geheim in Vancouver
  • Noah Okafor könnte nach guter Vorbereitung erstmals an der WM eingesetzt werden
  • Schweiz gewann 4:1 gegen Bosnien, Sechzehntelfinal in Los Angeles möglich
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Tobias Wedermann und Toto Marti

Spielt Johan Manzambi oder spielt er nicht? Gleich mit der ersten Frage in der Medienkonferenz vor dem Kanada-Spiel wird Murat Yakin gefragt: «Gibt es von Anfang an Rambazamba mit Manzambi?» Der Nati-Trainer lässt sich aber nicht aus der Reserve locken. «Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Johan ist für mich sowohl eine Option als Startspieler als auch als Einwechselspieler», so der 51-Jährige.

Yakin werde wie schon in den ersten beiden WM-Spielen die finale Startelf am Mittwochmorgen den Spielern mitteilen. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass der Nati-Trainer kaum Veränderungen vornehmen wird im Vergleich zum 4:1-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina, obwohl der Sechzehntelfinal bereits vier Tage später in Los Angeles stattfinden würde, falls die Nati nicht gegen Kanada gewinnt.

In Katar klagte man noch über die kurze Regenerationszeit vor dem Achtelfinal gegen Portugal. Blick will vom Nati-Trainer wissen, ob es deshalb nicht Überlegungen gibt, Spieler zu schonen. «Die Situation ist anders als in Katar und besser zu planen – vier Tage Pause wären ja schon fast Luxus», antwortet Yakin.

Bekommt Noah Okafor seinen ersten Einsatz?

Klartext spricht Yakin aber bei der Personalie Noah Okafor. An der EM vor zwei Jahren bekam der Leeds-Stürmer keine Einsatzminute. Droht ihm nun das gleiche Schicksal an der WM? «Er hatte in diesem Jahr schon ein, zwei Verletzungen und wir konnten ihn gegen Australien nur 15 Minuten spielen lassen», antwortet Yakin. Er habe deshalb andere Optionen, die im Rhythmus seien und mehr gespielt hätten.

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Trotzdem darf sich Okafor, der mit acht Premier-League-Toren auf dem Konto angereist ist, Hoffnungen machen. «Er hat gut trainiert und es gibt die Möglichkeit, Noah je nach Spielverlauf zu bringen. Es ist klar, dass es morgen allenfalls die Möglichkeit gibt, ihn auf dem Feld zu sehen.»

Bereits im Training hatte der Coach das Gespräch mit Okafor gesucht. «Er brennt auf einen Einsatz und ich habe ihm gesagt, dass er weiter gut trainieren sowie geduldig sein soll und dann seine Chance kommen wird», so Yakin. Gut möglich, dass es am Mittwoch so weit sein könnte in Vancouver.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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