Vor dem letzten WM-Gruppenspiel gegen Kanada wird Murat Yakin mit Fragen zu Manzambi und möglichen Veränderungen in der Startelf gelöchert. Doch der Nati-Trainer lässt sich nicht in die Karten schauen – nur bei einer Personalie spricht er Klartext.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati-Trainer Murat Yakin hält Startelf für Kanada-Spiel geheim in Vancouver

Noah Okafor könnte nach guter Vorbereitung erstmals an der WM eingesetzt werden

Schweiz gewann 4:1 gegen Bosnien, Sechzehntelfinal in Los Angeles möglich

Spielt Johan Manzambi oder spielt er nicht? Gleich mit der ersten Frage in der Medienkonferenz vor dem Kanada-Spiel wird Murat Yakin gefragt: «Gibt es von Anfang an Rambazamba mit Manzambi?» Der Nati-Trainer lässt sich aber nicht aus der Reserve locken. «Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Johan ist für mich sowohl eine Option als Startspieler als auch als Einwechselspieler», so der 51-Jährige.

Yakin werde wie schon in den ersten beiden WM-Spielen die finale Startelf am Mittwochmorgen den Spielern mitteilen. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass der Nati-Trainer kaum Veränderungen vornehmen wird im Vergleich zum 4:1-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina, obwohl der Sechzehntelfinal bereits vier Tage später in Los Angeles stattfinden würde, falls die Nati nicht gegen Kanada gewinnt.

In Katar klagte man noch über die kurze Regenerationszeit vor dem Achtelfinal gegen Portugal. Blick will vom Nati-Trainer wissen, ob es deshalb nicht Überlegungen gibt, Spieler zu schonen. «Die Situation ist anders als in Katar und besser zu planen – vier Tage Pause wären ja schon fast Luxus», antwortet Yakin.

Bekommt Noah Okafor seinen ersten Einsatz?

Klartext spricht Yakin aber bei der Personalie Noah Okafor. An der EM vor zwei Jahren bekam der Leeds-Stürmer keine Einsatzminute. Droht ihm nun das gleiche Schicksal an der WM? «Er hatte in diesem Jahr schon ein, zwei Verletzungen und wir konnten ihn gegen Australien nur 15 Minuten spielen lassen», antwortet Yakin. Er habe deshalb andere Optionen, die im Rhythmus seien und mehr gespielt hätten.

Trotzdem darf sich Okafor, der mit acht Premier-League-Toren auf dem Konto angereist ist, Hoffnungen machen. «Er hat gut trainiert und es gibt die Möglichkeit, Noah je nach Spielverlauf zu bringen. Es ist klar, dass es morgen allenfalls die Möglichkeit gibt, ihn auf dem Feld zu sehen.»

Bereits im Training hatte der Coach das Gespräch mit Okafor gesucht. «Er brennt auf einen Einsatz und ich habe ihm gesagt, dass er weiter gut trainieren sowie geduldig sein soll und dann seine Chance kommen wird», so Yakin. Gut möglich, dass es am Mittwoch so weit sein könnte in Vancouver.

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