1/6 Nati-Trainer Murat Yakin gibt am Donnerstagnachmittag sein Kader für die kommenden zwei Testspiele bekannt. Foto: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann Fussballchef

Mit zwei Testspielen gegen Nordirland und Luxemburg sowie einem Kurztrainingslager in Portugal startet die Nati in das WM-Quali-Jahr 2025. Trainer Murat Yakin gibt am Donnerstagnachmittag sein Aufgebot bekannt (14 Uhr live bei Blick) – doch schon jetzt ist klar, Yakin will die Freundschaftsspiele nutzen, um neue Gesichter zu testen.

Der gebürtige Argentinier und Boca-Juniors-Rechtsverteidiger Lucas Blondel (28) ist bereits bekannt, genauso wie Lausanne-Shootingstar Alvyn Sanches (22). Das sollen aber nicht die einzigen Neulinge sein – gemäss Blick-Informationen wird Yakin am Donnerstag auch den Namen von Aussenverteidiger Isaac Schmidt (25) erstmals auf der Kaderliste präsentieren.

Von Lausanne über St. Gallen nach Leeds

Aufgewachsen im gleichen Quartier wie Alvyn Sanches, ebenfalls ausgebildet bei Lausanne-Sport, ist er rechts wie auch links in der Verteidigung einsetzbar. Von 2021 bis im vergangenen Sommer spielte Schmidt beim FC St. Gallen. Mit seinem Spielstil gehörte er zu den spektakulärsten Spielern im Kader. Nach erfolgreicher Europa-Qualifikation zog er von den Espen weiter in Richtung Leeds United. Beim Aufstiegskandidaten der englischen Championship und aktuellen Tabellenzweiten kam er in der laufenden Saison aufgrund der harten Konkurrenzsituation auf seiner Position aber noch nicht allzu oft zum Einsatz.

Neun Pflichtspiele und rund 200 Spielminuten stehen auf Schmidts Konto. Während Blondel seit Wochen als Nati-Neuling bekannt ist und an Sanches kaum ein Weg vorbeigeführt hat, ist Schmidt deshalb eine grosse Überraschung, die Yakin aus dem Nati-Hut zaubern wird.

Gespannt darf man ausserdem sein, welche Spieler der Nati-Coach nicht nominiert. Mit Granit Xhaka, der während der Länderspielpause zum dritten Mal Vater wird, und dem verletzten Abwehrchef Manuel Akanji fehlen die beiden Leader des Teams. Möglich, dass der eine oder andere prominente Name noch dazukommt.