Zweites Nati-Testspiel in den USA angesetzt

1/4 Die Schweizer Nati testet im Juni gegen die USA. Foto: Toto Marti

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Schweizer Nati wird vier Tage nach dem Testspiel gegen Mexiko am 7. Juni gegen einen zweiten Gastgeber der WM 2026 antreten. In Nashville trifft das Team von Murat Yakin (50) auf die USA.

Wer die Partie in der Schweiz verfolgen will, muss früh aufstehen – oder lange wach bleiben. Denn der Anpfiff erfolgt erst (oder schon) um 2.07 Uhr Schweizer Zeit (20.07 Uhr Ortszeit) in der Nacht auf Mittwoch, 11. Juni.

«Wir freuen uns darauf, Länderspiele gegen zwei WM-Gastgeber bestreiten zu können», wird Yakin in der Mitteilung des Verbandes zitiert. Es werde «inspirierend» sein, erstmals die Begebenheiten vor Ort zu sehen, in der Hoffnung, nächstes Jahr für die WM zurückzukehren. «Wir sehen die Reise in die USA und die beiden Partien als Motivation, uns optimal auf die WM-Qualifikation im Herbst einzustimmen», so der 50-Jährige.

Ausgeglichene Bilanz

Gegen die USA weist die Schweiz eine ausgeglichene Bilanz aus: Vier Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber, einmal trennte man sich unentschieden. Das letzte Duell gab es im Mai 2021, als Ricardo Rodriguez und Steven Zuber die Nati in St. Gallen zu einem 2:1-Sieg schossen.

Damit stehen nun alle vier Testspiele der ersten Jahreshälfte. Im wenigen Tagen stehen das Gastspiel in Nordirland (21. März, 20.45 Uhr) und der Heimauftritt im St. Galler Kybunpark gegen Luxemburg (25. März, 20.45 Uhr) auf dem Programm. Die Kaderbekanntgabe für diese Partien erfolgt am Mittwoch. Die WM-Quali startet für die Schweiz am 5. September gegen den Kosovo.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos