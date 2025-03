1/7 Davide Callà ist neuer Co-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Tobias Wedermann Fussballchef

Jetzt ist es also offiziell: Davide Callà wird neuer Co-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Der 40-Jährige hat sich mit dem SFV über die Nachfolge von Giorgio Contini geeinigt. Wie Blick bereits vergangene Woche publik machte, ist der Deal seit Donnerstag in trockenen Tüchern. Somit erhält Nati-Trainer Murat Yakin seinen Wunschkandidaten aus dem letzten Jahr. Callà erfüllt die Hauptmerkmale, die das letztjährige Co-Trainer-Profil voraussetzte: Er ist mehrsprachig, ein absoluter Sympathieträger, hat einen guten Draht zu den Spielern und bringt wertvolle Erfahrung mit.

Bereits vor der Verpflichtung von Giorgio Contini stand Davide Callà weit oben auf Yakins Wunschliste. Die beiden kennen sich bestens – Callà absolvierte unter Yakin im Frühling 2014 zwölf Pflichtspiele als Profi beim FC Basel.

Der Neue darf schon im März dabei sein

Der FC Basel war auch der Klub, der nun grünes Licht für die Wiedervereinigung der beiden geben musste. Der neue Nati-Assistent steht derzeit noch beim FCB unter Vertrag. Für März hat der Super-League-Tabellenführer ein Doppelmandat erlaubt, sodass Callà beim Kurztrainingslager in Portugal sowie bei den zwei Testspielen gegen Nordirland und Luxemburg erstmals Nati-Luft schnuppern kann. Der definitive Wechsel zum SFV wird per 1. Juni folgen, wie es in der Medienmitteilung heisst Noch vor einem Jahr scheiterten die Verhandlungen am Doppelmandat, und auch in den letzten Tagen hiess es stets, dies sei für den FCB keine Option. Im Laufe der Woche entschied man sich jedoch, Callà keine Steine in den Weg zu legen.

«Davide ist die Idealbesetzung für diese Position», wird Nati-Trainer Murat Yakin in der Mitteilung zitiert. «Er war bereits vor einem Jahr mein Wunschkandidat. Wir kennen uns seit vielen Jahren, nebst seiner grossen Fachkompetenz und seiner Erfahrung, die er auf die Trainerbank mitbringt, ist Davide für mich auch eine sehr wichtige Vertrauensperson.»

Neue Aufstellung im Staff Mit der Verpflichtung von Davide Callà gehen weitere Änderungen im Staff der Nati einher. Die bestehenden Assistenten Eduardo Parra Garcia (Performance), Kevin Ehmes (Spielanalyse) und Patrick Foletti (Torhütertrainer) werden gemäss SFV mehr Verantwortung im Bereich der Strategie übernehmen. Damit sind sie auch stärker in die langfristige Ausrichtung eingebunden. Mit Gérald Mathieu wird ein Mindset-Spezialist das Nati-Performanceteam ergänzen. Er hat bereits vor der letztjährigen Europameisterschaft mit der Nati zusammengearbeitet. Zudem wird die medizinische Abteilung weiter spezialisiert. Die Abteilung zur Professionalisierung im Bereich Verletzungsprävention, Rehabilitation und Leistungsoptimierung wird von Florian Lauerer und Juan Carlos Martinez komplettiert. Mit der Verpflichtung von Davide Callà gehen weitere Änderungen im Staff der Nati einher. Die bestehenden Assistenten Eduardo Parra Garcia (Performance), Kevin Ehmes (Spielanalyse) und Patrick Foletti (Torhütertrainer) werden gemäss SFV mehr Verantwortung im Bereich der Strategie übernehmen. Damit sind sie auch stärker in die langfristige Ausrichtung eingebunden. Mit Gérald Mathieu wird ein Mindset-Spezialist das Nati-Performanceteam ergänzen. Er hat bereits vor der letztjährigen Europameisterschaft mit der Nati zusammengearbeitet. Zudem wird die medizinische Abteilung weiter spezialisiert. Die Abteilung zur Professionalisierung im Bereich Verletzungsprävention, Rehabilitation und Leistungsoptimierung wird von Florian Lauerer und Juan Carlos Martinez komplettiert. Mehr

Callà ist seit Sommer 2022 als Co-Trainer beim FCB unter Vertrag und geniesst als Person Klubintern seinen sehr guten Ruf. Er kam gemeinsam mit Alex Frei zum Klub, nachdem das Trainerduo mit Winterthur den Aufstieg geschafft hatte. Frei verliess den FCB im Februar 2023, doch Callà blieb – und arbeitete seither unter Heiko Vogel, Timo Schultz und Fabio Celestini. Als Spieler bestritt der 40-jährige Winterthurer 128 Partien für den FCB und stand zudem für Winterthur, St. Gallen, GC, Aarau, Wil und Servette auf dem Platz. Für die U-21-Nati absolvierte er 25 Pflichtspiele – zu einem Länderspiel in der A-Nati kam es jedoch nie. Diesen Meilenstein kann sich Davide Callà nun als Co-Trainer erfüllen.