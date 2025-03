Die Schweizer Nati reist im Juni für zwei Testspiele in den USA, eines davon bestreitet sie gegen Mexiko. Foto: TOTO MARTI

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Schweiz begibt sich im Juni auf einen USA-Trip und wird im Rahmen dessen am 7. Juni (22 Uhr MEZ) ein Testspiel gegen Mexiko in Salt Lake City abhalten. Es wird noch ein zweites Spiel in Übersee geben, der Gegner und Spielort wird noch kommuniziert.

Gegen den Co-Gastgeber der WM 2026 hat die Schweiz bislang fünfmal gespielt, zuletzt vor 31 Jahren. Das Freundschaftsspiel am 26. Januar 1994, damals spielte die Nati noch unter Roy Hodgson (77), gewann die Schweiz mit 5:1. Nestor Subiat und Marco Grassi trafen doppelt, das 2:0 erzielte Christophe Bonvin.

Es wird das dritte Testspiel des Jahres für die Nati sein. Am 21. März spielt sie in Belfast gegen Nordirland, vier Tage später in St. Gallen gegen Luxemburg. Ab Anfang September steht dann für das Team von Murat Yakin (50) die WM-Qualifikation an, mit dem ersten Spiel zu Hause gegen den Kosovo (5. September).