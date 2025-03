1/8 Murat Yakin hat sein erstes Aufgebot in diesem Jahr bekanntgegeben. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts Murat Yakin nominiert vier Neulinge für Testspiele gegen Nordirland und Luxemburg

Überraschende Nominierungen: Stefan Gartenmann erhielt erst kürzlich den Schweizer Pass

Granit Xhaka und Manuel Akanji fehlen, vier neue Spieler im Aufgebot

Tobias Wedermann Fussballchef

Ein Nati-Aufgebot wie das Innere eines Überraschungs-Eis. Murat Yakin (50) nominiert die Spieler für die Testspiele gegen Nordirland und Luxemburg in den kommenden Wochen nach dem Motto: Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Mit Alvyn Sanches (22), Lucas Blondel (28), Stefan Gartenmann (28) und Isaac Schmidt (25) hat der Nationaltrainer vier Neulinge ins Aufgebot berufen.

Während die Nominierung von Sanches unumgänglich war und der Test mit dem Argentinier Blondel bereits angekündigt wurde, kommen die anderen beiden Namen überraschend: Schmidt, bekannt aus St. Gallen, hat in dieser Saison bei Leeds bislang kaum Spielpraxis gesammelt. Und dann noch der Däne Gartenmann, von dessen Existenz in der Schweiz bis Donnerstagmorgen kaum jemand wusste. Er spielt in der ungarischen Liga, erhielt erst in den vergangenen Tagen dank eines Schweizer Grossvaters im Eilverfahren den roten Pass und bekam erst einen Tag vor dem Aufgebot vom Weltfussballverband Fifa die Erlaubnis zum Nationenwechsel. Zuvor war er für Dänemark registriert, für das er 44 Länderspiele in Nachwuchs-Auswahlen bestritten hat.

Leistungsprinzip für März-Treffen ausser Kraft gesetzt

Während die Neulinge teilweise sehr unbekannt sind, liest sich die Liste der Abwesenden umso prominenter: Nico Elvedi (28), Filip Ugrinic (26), Dereck Kutesa (27), Ulisses Garcia (29), Loris Benito (33), Silvan Widmer (32), Kevin Mbabu (29), Noah Okafor (24), Edimilson Fernandes (28) und Marvin Keller (22) fehlen allesamt. «Wir haben vor der WM-Qualifikation zwei Vorbereitungsfenster, die wir nutzen wollen, um Spieler kennenzulernen», erklärt Yakin. Der Nati-Coach geht damit erneut seiner neuen Leidenschaft nach: dem Durchführen von Castings. Yakin sucht die Super-Nati – Staffel 2. In der Jury: Murat Yakin, sein neuer Assistent Davide Callà, Torwarttrainer Patrick Foletti und Analyst Kevin Ehmes. Staffel 1 war das erste EM-Aufgebot im vergangenen Sommer, als Yakin ein Monsterkader von 38 Spielern präsentierte. «Das hat ja damals ziemlich gut geklappt», so Yakin.

Yakins oft zitierte Schlagwörter wie Momentum oder Leistungsprinzip werden für das März-Treffen zumindest vorübergehend ausser Kraft gesetzt. Spieler mit wenig oder gar keiner Spielpraxis stehen im Aufgebot. «Es geht darum, Alternativen für die bewährten Spieler zu finden. Für die WM-Qualifikation wäre es allerdings wünschenswert, dass alle Spieler im Rhythmus sind und Spielpraxis vorweisen können», sagt Yakin.

Der Trainer will die neuen Fussballer besser kennenlernen, beobachten, wie sie sich ins Team integrieren und beurteilen, ob sie dem hohen Niveau eines Länderspiels gewachsen sind. Wer die Trainings und mögliche Spielminuten nicht zu nutzen weiss, dürfte schnell wieder aus dem Kader verschwinden. Bestes Beispiel: FCB-Verteidiger Dominik Schmid (27), der auch in diesem Casting-Camp keine Berücksichtigung gefunden hat. Dafür kehrt Djibril Sow (28) zurück ins Aufgebot. Der Mittelfeldspieler gehörte zu Beginn von Yakins Amtszeit noch zur Startelf, verschwand jedoch im Herbst 2023 plötzlich komplett aus dem Kader. Nun ist der Sevilla-Stammspieler zurück.

Neue Hierarchie nach Xhaka-Absage

Auch in puncto Führungshierarchie werden für dieses Nati-Treffen die Rollen neu verteilt. Die Leader Granit Xhaka (wird zum dritten Mal Vater) und Manuel Akanji (verletzt) fehlen. Als Ersatz für Xhaka freute man sich im Umfeld der Nationalmannschaft auf den ersten Startelf-Auftritt von Ardon Jashari (22), der mit seinen Leistungen bei Brügge nicht nur in der belgischen Liga, sondern auch in der Champions League für Furore sorgt. Doch Jashari hat der Nati nach dem Aus in der Königsklasse am Mittwoch abgesagt: «Ich habe fest mit ihm geplant. Aber es ist sein Wunsch, die Pause zu nutzen, um sich um eine Entzündung zu kümmern», so Yakin.

In die Hierarchie-Lücke sollen laut Yakin Torhüter Gregor Kobel sowie Remo Freuler, Vincent Sierro oder Denis Zakaria springen, die in ihren Klubs allesamt Führungsrollen einnehmen. Zudem erwartet Yakin auch von Überraschungsneuling Gartenmann, dass er bereits bei seinem ersten Nati-Camp Leaderqualitäten einbringt – trotz sprachlicher Hürden. «Deutsch kann er nur wenige Wörter, aber dafür sehr gut Englisch.»

Das Nati-Aufgebot März 2025 im Überblick Goalies

Kobel Gregor

Mvogo Yvon

Loretz Pascal



Verteidigung

Amenda Aurèle

Blondel Lucas

Cömert Eray

Gartenmann Stefan

Hajdari Albian

Muheim Miro

Rodriguez Ricardo

Schmidt Isaac

Zesiger Cédric Mittelfeld/Sturm

Aebischer Michel

Amdouni Zeki

Embolo Breel

Freuler Remo

Monteiro Joël

Ndoye Dan

Rieder Fabian

Sanches Alvyn

Sierro Vincent

Sohm Simon

Sow Djibril

Vargas Ruben

Zakaria Denis

