Darum gehts Schweizer Uhrenmarke Norqain wird neuer Lizenzpartner der Fussball-Nationalteams

Norqain wurde 2018 von Ben Küffer, Ted Schneider und Eishockey-Legende Mark Streit gegründet

200 Spiele hat Mark Streit (47) für die Hockey-Nati absolviert. Der Berner gehört mit seiner Karriere zu den erfolgreichsten Spielern in der Geschichte des Schweizer Eishockeys. Jetzt mischt er auch bei der Fussball-Nati mit. Die von ihm mitgegründete Uhrenmarke Norqain ist neuer Lizenzpartner der Fussballnationalteams.

Beim Testspiel gegen Luxemburg in St. Gallen wird Norqain bereits das erste Mal im Umfeld der Schweizer Nationalmannschaft anzutreffen sein. Während des Spiels sind sie sowohl auf der Auswechseltafel, als auch mit einem Clip auf den grossen Stadion-Bildschirmen zu sehen. Ausserdem sind sie im VIP-Bereich und Fan-Village präsent.

«Fussball ist das Sport-Flaggschiff der Schweiz»

Entstanden ist Norqain im Jahr 2018 neben Mark Streit zudem vom Gründer und jetzigen CEO Ben Küffer sowie Ted Schneider und NHL-Star Roman Josi. Auch andere Schweizer Sportikonen wie der dreifache Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (39) besitzen Anteile der Firma. Bereits in der Vergangenheit ging man deshalb diverse Partnerschaften in der Sportwelt ein, zum Beispiel mit den ZSC Lions, dem Spengler Cup oder dem Zürich-Marathon.

Wie aber kommt die Uhrenmarke eines früheren Hockey-Stars zu einer Partnerschaft im Fussball? «Ich, als ehemaliger Eishockey-Spieler, habe die Nati natürlich auch immer mitverfolgt und unterstützt», erklärt Mitgründer Streit. Ausserdem habe auch Gründer und CEO Küffer eine extreme Begeisterung für den Fussball – über 30 Jahre hat er selbst als Stürmer gespielt.

Dass Norqain nun eine Partnerschaft mit den Fussballnationalteams eingeht, ist für Streit deshalb logisch: «Fussball ist das Sport-Flaggschiff der Schweiz. Es ist eine Weltsportart, die extrem viele Leute begeistert und fasziniert. Man hat bei der EM im letzten Jahr gesehen, wie viele Leute mitgefiebert haben, deshalb glaube ich, dass das genau unsere Zielgruppe ist.»

Limitierte Uhren in den Nationalfarben

Laufen Nati-Captain Granit Xhaka (32) und Co. beim Nati-Zusammenzug künftig also mit einer Norqain-Uhr am Handgelenk herum? Laut Streit ist es vertraglich nicht abgemacht, dass die Spieler eine tragen müssen. Dies, weil Norqain der «Watch Partner» und nicht der «Timing Partner» sei. Der 200-fache Schweizer Nationalspieler ergänzt aber: «Wir hoffen natürlich trotzdem, dass die Spieler die Marke Norqain und die ganze Geschichte dahinter cool finden und wir freuen uns sehr, wenn die Spieler eine unserer Uhren tragen».

Im Rahmen der Partnerschaft werden ausserdem zwei von den Nationalfarben inspirierte Sondermodelle lanciert, welche auf 100 Stück limitiert sind. Das Frauenmodell wird im Laufe dieses Sommers erhältlich sein, das Herrenmodell im nächsten Sommer. In welchem Rahmen sich der Preis der Uhren bewegen wird, ist aber noch nicht klar.