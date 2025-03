Sow ist zurück

Nach längerer Abwesenheit ist Sow wieder dabei. Der spanische Fussball sei nicht so auf ihn zugeschnitten, er habe damit Mühe gehabt. «Nun kommt er langsam wieder in den Rhythmus. Ich habe mehr zentrale Mittelfeldspieler nominiert, ist auch eine Frage des Systems. Dort hat Sow am Anfang für mich eine wichtige Rolle gespielt. Ich hoffe, er kann den Rhythmus in die Nati mitbringen.»