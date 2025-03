1/4 Musste Ardon Jashari Murat Yakin eine Absage erteilen? Foto: keystone-sda.ch

Sven Schoch Reporter Sport

In der Champions League und belgischen Liga brilliert er – auf seine Künste im Schweizer Nationaltrikot muss man sich wohl weiterhin gedulden. Noch vor der Bekanntgabe des Schweizer Aufgebots für die Testspiele gegen Nordirland und Luxemburg in der kommenden Woche hat Blick erfahren, dass Brügges Star Ardon Jashari wahrscheinlich nicht in das SFV-Camp in Portugal einrücken wird.

Beim Rückspiel im Champions-League-Achtelfinal in Birmingham gegen Aston Villa (0:3) verlässt Brügges Mittelfeld-Leader Ardon Jashari am Mittwoch nach 58 Minuten das Feld. Am Tag nach dem Europacup-Out zeichnet sich ab, dass der 22-Jährige aller Voraussicht nach auf das Anfang nächster Woche beginnende Camp des Nationalteams verzichten muss.

Bereits im vergangenen Herbst in der missratenen Nations-League-Kampagne gehörte der Brügge-Stammspieler mehrheitlich nicht zum Aufgebot der Schweizer Auswahl – bis auf eine Ausnahme im November gegen Serbien; beim 1:1 sass er auf der Ersatzbank und fehlte beim Abschluss gegen Spanien (2:3) wegen einer Grippe.

Erst zwei Minuten in der Nati

In den Tests gegen Nordirland in Belfast (am Freitag in einer Woche) und im Heimspiel gegen Luxemburg in St. Gallen (25. März) wäre er erstmals für die Startaufstellung im defensiven Mittelfeld eingeplant gewesen. Der im Normalfall gesetzte Captain Granit Xhaka steht für die kommenden beiden Spiele nicht zur Verfügung, weil er zum dritten Mal Vater wird.

Sollte Jashari aus medizinischen Gründen tatsächlich nicht nominiert werden, bliebe das grosse Talent bei nur zwei Nationalteam-Minuten stehen – eine erstaunliche Zahl bei immerhin bereits zwei Endrunden-Teilnahmen und dem aktuellen Leistungsausweis in Belgien.