Dort wird sich die Nati im Sommer auf die WM vorbereiten

Nach der Unterkunft in den USA steht nun auch fest, wo die Nati davor in der Schweiz trainieren wird. Wie 2024 wird sich das Nationalteam auf den Plätzen des FC St. Gallen auf die Endrunde vorbereiten.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FCSG gibt am Donnerstagvormittag bekannt, dass sich die Schweizer Nati im Sommer in St. Gallen auf die WM 2026 vorbereiten wird. «Vom 25. Mai bis 1. Juni 2026 weilt die Schweizer Nationalmannschaft in St. Gallen – an jenem Ort, an dem sich die Nati bereits erfolgreich auf die EURO 2024 in Deutschland eingestimmt hatte», schreiben die Espen auf ihrer Webseite.

Neben den Trainings auf den Plätzen des FC St. Gallen ist ein Testspiel im Kybunpark geplant. Gegner und Datum dafür stehen bislang noch nicht fest. Die Nati dürfte damit das letzte Spiel im Stadion absolvieren, bevor es am 1. Juli in Sitterstadion umbenannt wird.

Am Donnerstag, 2. Juni, wird die Nati in die USA reisen und sich in einem Luxusresort im kalifornischen San Diego weiter auf das Turnier vorbereiten. Das erste Gruppenspiel absolviert die Schweiz am 13. Juni, 21 Uhr Schweizer Zeit, gegen Katar.

