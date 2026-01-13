Kommt es zum Comeback des Nati-Rekordtorschützen Alex Frei (46) auf der Trainerbank? Nach einem desaströsen Herbst 2024 mit verpasster EM-Quali und einem ebenfalls durchzogenen Herbst 2025 ist der Schweizerische Fussballverband (SFV) nach der Entlassung von Sascha Stauch Ende November auf der Suche nach einem neuen Trainer für die U21-Nati. Das Profil: ein Trainer mit Erfahrung auf höchster Profistufe und einem Leistungsnachweis in der Entwicklung von jungen Spielern.

Zwei Kandidaten sind noch in der finalen Runde für die Nachfolge Stauchs. Die Entscheidung soll noch im Januar zwischen Alex Frei und Alessandro Mangiarratti (47) fallen, der aktuell auch als neuer FCZ-Sportchef hoch im Kurs steht.

Laut Blick-Informationen hat man sich beim SFV intern darauf verständigt, dass der 84-fache Internationale Frei (42 Tore) die Nase vorn hat. Für den Basler wäre es nach fast zwei Jahren Pause eine Rückkehr auf die Trainerbank. Der Nati-Rekordtorschütze hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihn nach Stationen als Trainer bei Basel, Winterthur, Wil und Aarau nur noch zwei spezifische Herausforderungen als Chefcoach reizen würden – U21-Nati-Trainer ist eine davon.

Für den Verband wäre Frei ein grosser Gewinn. Er weiss nicht nur, was es bedeutet, das Schweizer Trikot zu tragen, sondern auch, was es braucht, um den Schritt in die internationale Klasse zu schaffen. Dass er junge Spieler fördern sowie entwickeln kann, hat er sowohl in den U-Mannschaften des FCB als auch während seiner späteren Engagements unter Beweis gestellt. Den FC Winterthur führte Frei 2022 in die Super League, ehe er Cheftrainer des FCB wurde.

Am 27. März bestreitet die U21-Nati ihr erstes Spiel in diesem Jahr. In der EM-Quali empfängt sie zu Hause die Färöer-Inseln. Dabei geht es für die älteste SFV-Auswahl bereits um sehr viel; Platz 2 in der Gruppe ist Pflicht, will man sich die Chance wahren, an der EM 2027 in Serbien und Albanien teilzunehmen. Läuft für den SFV alles nach Plan, wird dann Alex Frei als Trainer an der Seitenlinie stehen.

