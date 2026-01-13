DE
Rückkehr nach zwei Jahren Pause
Alex Frei steht vor Trainer-Comeback

Wer wird neuer U21-Nati-Trainer? Laut Blick-Informationen steht Nati-Rekordtorschütze Alex Frei kurz vor der Rückkehr zum Schweizerischen Fussballverband (SFV).
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Kommentieren
1/7
Alex Frei steht vor der Rückkehr zum SFV.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_503.JPG
Christian Finkbeiner und Emanuel Gisi

Kommt es zum Comeback des Nati-Rekordtorschützen Alex Frei (46) auf der Trainerbank? Nach einem desaströsen Herbst 2024 mit verpasster EM-Quali und einem ebenfalls durchzogenen Herbst 2025 ist der Schweizerische Fussballverband (SFV) nach der Entlassung von Sascha Stauch Ende November auf der Suche nach einem neuen Trainer für die U21-Nati. Das Profil: ein Trainer mit Erfahrung auf höchster Profistufe und einem Leistungsnachweis in der Entwicklung von jungen Spielern.

Zwei Kandidaten sind noch in der finalen Runde für die Nachfolge Stauchs. Die Entscheidung soll noch im Januar zwischen Alex Frei und Alessandro Mangiarratti (47) fallen, der aktuell auch als neuer FCZ-Sportchef hoch im Kurs steht.

Laut Blick-Informationen hat man sich beim SFV intern darauf verständigt, dass der 84-fache Internationale Frei (42 Tore) die Nase vorn hat. Für den Basler wäre es nach fast zwei Jahren Pause eine Rückkehr auf die Trainerbank. Der Nati-Rekordtorschütze hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihn nach Stationen als Trainer bei Basel, Winterthur, Wil und Aarau nur noch zwei spezifische Herausforderungen als Chefcoach reizen würden – U21-Nati-Trainer ist eine davon.

Für den Verband wäre Frei ein grosser Gewinn. Er weiss nicht nur, was es bedeutet, das Schweizer Trikot zu tragen, sondern auch, was es braucht, um den Schritt in die internationale Klasse zu schaffen. Dass er junge Spieler fördern sowie entwickeln kann, hat er sowohl in den U-Mannschaften des FCB als auch während seiner späteren Engagements unter Beweis gestellt. Den FC Winterthur führte Frei 2022 in die Super League, ehe er Cheftrainer des FCB wurde.

Am 27. März bestreitet die U21-Nati ihr erstes Spiel in diesem Jahr. In der EM-Quali empfängt sie zu Hause die Färöer-Inseln. Dabei geht es für die älteste SFV-Auswahl bereits um sehr viel; Platz 2 in der Gruppe ist Pflicht, will man sich die Chance wahren, an der EM 2027 in Serbien und Albanien teilzunehmen. Läuft für den SFV alles nach Plan, wird dann Alex Frei als Trainer an der Seitenlinie stehen.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
