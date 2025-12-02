Die FC-Sankt-Gallen-Fans haben entschieden: Das Stadion Kybunpark wird ab Juli Sitterstadion heissen. «Gallusstadion» und «Säntisstadion» zogen bei der Abstimmung den Kürzeren.

Der neue Name des St. Galler Stadions steht fest

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC St. Gallen hat gewählt. Das Stadion, das bisher unter dem Namen Kybunpark bekannt war, wird bald Berit Sitterstadion heissen. Am 23. November haben die Saisonabonnenten beim Heimspiel gegen Lausanne (1:0) gewählt. Auch eine Briefwahl war möglich.

Zur Auswahl standen «Sitterstadion», in Anlehnung an den Fluss, der unweit des Stadions fliesst, «Gallusstadion», in Erinnerung an den St. Galler Stadtheiligen und «Säntisstadion», wegen des Hausberges der Stadt, der im Eck der Kantone St. Gallen, Appenzell Inner- und Ausserrhoden liegt. Die Berit Klinik hält ab Juli die Namensrechte, weshalb das Stadion auch den Namen der Firma tragen wird.

Die drei Finalisten wurden unter allen bis zum 10. Oktober online eingereichten Vorschlägen ausgewählt. Der Name «Sitterstadion», der die Wahl nun gewonnen hat, hat die Fankurve «Espenblock» vorgeschlagen.

Blick-Leserschaft hätte anders gewählt

Die Fans lancierten im Frühjahr 2025 die Kampagne «Für en werbefreie Stadionname» und sprachen sich für den Namen «Sitterstadion» aus. Der Grossteil des Namens entspricht nun also bald dem Geschmack der aktiven Fanszene. Einzig dem Wunsch nach dem werbefreien Namen kommt der Verein aufgrund des kommerziell verkauften Namensrechts nicht nach.

Hätten die Blick-Leser gewählt, würde das Stadion bald «Gallusstadion» heissen. 35 Prozent gaben im Voting, das am 26. Oktober lanciert wurde, an, dass ihnen keiner der Vorschläge gefällt. Von den Namen gewann «Gallusstadion» (25 Prozent), vor «Säntisstadion» (22 Prozent) und dem Sieger-Namen (18 Prozent), der am schlechtesten wegkam.

In der richtigen Wahl gewann «Sitterstadion» mit 63,6 Prozent der 6'808 fristgerecht und gültig eingereichten Stimmen. «Gallusstadion» landete mit 28,44 Prozent auf Platz zwei, «Säntisstadion» mit nur 7,96 Prozent auf Rang drei.

