DE
FR
Abonnieren

Fans haben entschieden
Der neue Name des St. Galler Stadions steht fest

Die FC-Sankt-Gallen-Fans haben entschieden: Das Stadion Kybunpark wird ab Juli Sitterstadion heissen. «Gallusstadion» und «Säntisstadion» zogen bei der Abstimmung den Kürzeren.
Publiziert: 13:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Kommentieren
1/4
Ab Juli 2026 wird das Stadion Berit Sitterstadion heissen.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC St. Gallen hat gewählt. Das Stadion, das bisher unter dem Namen Kybunpark bekannt war, wird bald Berit Sitterstadion heissen. Am 23. November haben die Saisonabonnenten beim Heimspiel gegen Lausanne (1:0) gewählt. Auch eine Briefwahl war möglich. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Zur Auswahl standen «Sitterstadion», in Anlehnung an den Fluss, der unweit des Stadions fliesst, «Gallusstadion», in Erinnerung an den St. Galler Stadtheiligen und «Säntisstadion», wegen des Hausberges der Stadt, der im Eck der Kantone St. Gallen, Appenzell Inner- und Ausserrhoden liegt. Die Berit Klinik hält ab Juli die Namensrechte, weshalb das Stadion auch den Namen der Firma tragen wird. 

Die drei Finalisten wurden unter allen bis zum 10. Oktober online eingereichten Vorschlägen ausgewählt. Der Name «Sitterstadion», der die Wahl nun gewonnen hat, hat die Fankurve «Espenblock» vorgeschlagen. 

Blick-Leserschaft hätte anders gewählt

Die Fans lancierten im Frühjahr 2025 die Kampagne «Für en werbefreie Stadionname» und sprachen sich für den Namen «Sitterstadion» aus. Der Grossteil des Namens entspricht nun also bald dem Geschmack der aktiven Fanszene. Einzig dem Wunsch nach dem werbefreien Namen kommt der Verein aufgrund des kommerziell verkauften Namensrechts nicht nach. 

Hätten die Blick-Leser gewählt, würde das Stadion bald «Gallusstadion» heissen. 35 Prozent gaben im Voting, das am 26. Oktober lanciert wurde, an, dass ihnen keiner der Vorschläge gefällt. Von den Namen gewann «Gallusstadion» (25 Prozent), vor «Säntisstadion» (22 Prozent) und dem Sieger-Namen (18 Prozent), der am schlechtesten wegkam. 

In der richtigen Wahl gewann «Sitterstadion» mit 63,6 Prozent der 6'808 fristgerecht und gültig eingereichten Stimmen. «Gallusstadion» landete mit 28,44 Prozent auf Platz zwei, «Säntisstadion» mit nur 7,96 Prozent auf Rang drei.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC St. Gallen
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC St. Gallen
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        Super League
        Super League