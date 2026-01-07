Itten träumt trotz Düsseldorfer Krisen-Saison vom WM-Ticket

Darum gehts Cedric Itten überzeugt bei Fortuna Düsseldorf trotz enttäuschender Hinrunde

Der Nati-Stürmer erzielte in 15 Einsätzen sechs Tore und zwei Vorlagen

Itten träumt von der ersten WM-Teilnahme und steht im Austausch mit Yakin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Wäre das erste Saisonspiel von Fortuna Düsseldorf nach 45 Minuten abgepfiffen worden, hätte man Cedric Ittens (29) Einstand bei seinem neuen Klub zweifelsohne als «Traumdebüt» beschreiben können. Doch weil nun mal auch die Partien der 2. Bundesliga etwas mehr als 90 Minuten dauern, ist der 1:0-Führungstreffer durch den Nati-Stürmer am Ende nur eine Randnotiz. Und so feiert Arminia Bielefeld dank fünf Toren in der zweiten Halbzeit gegen den Aufstiegsfavoriten aus Düsseldorf einen 5:1-Kantersieg.

Fünf Monate später steht Itten mit seinen Teamkollegen im spanischen Marbella auf dem Trainingsplatz und blickt auf eine sportlich enttäuschende Hinrunde zurück. Statt um den angepeilten Aufstieg zu kämpfen, überwintert die Fortuna auf dem drittletzten Tabellenplatz. «Wir stehen sicher nicht da, wo wir uns das vorgenommen haben», gibt auch Itten zu. Viele Wechsel im Team, aber auch innerhalb des restlichen Vereins hätten zum schwierigen Saisonstart beigetragen, erklärt der Basler.

Acht Skorerpunkte in der Liga

Zum Ende der Vorrunde hat Itten aber einen klaren Aufwärtstrend erkennen können. Und das, obwohl die beiden Partien gegen Elversberg (0:2) und Schalke (0:1) verloren gingen. «Wir haben gezeigt, dass wir gegen die besten Mannschaften der Liga nicht nur mithalten können, sondern teilweise sogar besser waren», findet der Stürmer. «Jetzt ist auch etwas mehr Ruhe im Verein. Das tut uns sicher sehr, sehr gut.»

Aufgrund der bislang enttäuschenden Düsseldorfer Saison geht beinahe unter, wie überzeugend Ittens individuelle Leistungen bislang sind. Zwei Ligaspiele hat er verletzt verpasst, ansonsten stand der ehemalige YB-Angreifer immer in der Startelf. Sechs Treffer und zwei Vorlagen hat er zur Saisonhälfte auf dem Konto. «Ich habe die Rolle bekommen, die der Verein für mich vorsah», freut sich Itten, der auch auf Anhieb Teil des Mannschaftsrats geworden ist.

«Super Draht zu Yakin»

Seine guten Auftritte haben den 13-fachen Nationalspieler auch zurück in den Fokus von Murat Yakin gerückt. Im September feierte Itten gegen Kosovo (4:0) nach knapp zwei Jahren sein Nati-Comeback und wurde auch für die beiden darauffolgenden Länderspielfenster berücksichtigt. «Ich denke, dass meine Leistungen auch bei YB sehr gut waren, aber dass ich insgesamt vielleicht zu wenig Spielminuten hatte. Jetzt mache ich fast jedes Spiel über 90 Minuten», erklärt Itten.

Logisch träumt der Stürmer nun davon, das erste Mal an einem grossen Turnier dabei zu sein. Etwas, das er in der Vergangenheit immer wieder knapp verpasst hat. «Das ist mein grosses Ziel. Dafür werde ich alles tun», sagt er über die WM im Sommer. Mit Yakin sei er regelmässig im Austausch. «Ich bin ihm sehr dankbar. Wir haben einen super Draht.»

Mit dem Traumdebüt hat es bei der Fortuna nicht geklappt. Spielt Itten allerdings so weiter, dass es am Ende zu einem WM-Ticket reicht, wäre es zumindest eine persönliche Traumsaison.

