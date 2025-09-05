So qualifiziert sich die Nati für die WM

Eines ist klar: Will die Nati im Sommer 2026 sicher zum sechsten Mal in Folge an einer WM teilnehmen, muss sie die Gruppe mit Schweden, Slowenien und dem Kosovo auf Platz eins beenden, da sich nur die Sieger der zwölf Gruppen der europäischen WM-Qualifikation direkt qualifizieren.
Beendet die Nati die Gruppe auf Platz 2, wird es kompliziert. Dann macht sie in einem Playoff im März 2026 mit den anderen elf Gruppenzweiten sowie den besten vier Gruppensiegern der Nations League, welche die Quali nicht auf Platz 1 oder 2 beenden, die vier weiteren europäischen WM-Tickets unter sich aus. Die 16 Teams werden in vier Viererpools gelost. In jedem Viererpool qualifiziert sich nur der Sieger von Halbfinal und Final für die WM.
Beendet die Nati die Qualifikation auf Rang 3 oder Rang 4, scheidet sie aus, da sie ihre Nations-League-Gruppe im letzten Herbst auf dem letzten Platz abgeschlossen hat und sich damit – im Gegensatz zu Schweden (oder San Marino), die Gruppensieger wurden – keinen Playoff-Platz via Nations League sichern kann.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1
2
3
2
1
2
3
3
1
-2
0
4
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
10
7
2
4
2
7
3
4
0
7
4
4
-1
3
5
5
-11
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
3
9
2
2
5
6
3
4
4
6
4
3
-1
3
5
4
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
12
2
3
1
6
3
2
-1
3
4
4
-3
3
5
3
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
5
10
2
4
4
8
3
3
7
7
4
4
-2
3
5
4
-14
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
6
9
2
4
1
5
3
2
3
4
4
3
-2
4
5
4
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
3
9
2
2
11
6
3
3
1
6
4
3
-1
3
5
4
-14
0