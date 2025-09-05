So qualifiziert sich die Nati für die WM

Die Nati startet am Freitag in die WM-Quali, die bereits am 18. November beendet wird. In der Gruppe mit dem Kosovo, Slowenien und Schweden qualifiziert sich nur der Sieger sicher für die WM im nächsten Juni in den USA, Kanada und Mexiko.

1/6 Die Nati will 2026 zum sechsten Mal in Folge an einer WM teilnehmen. Foto: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Eines ist klar: Will die Nati im Sommer 2026 sicher zum sechsten Mal in Folge an einer WM teilnehmen, muss sie die Gruppe mit Schweden, Slowenien und dem Kosovo auf Platz eins beenden, da sich nur die Sieger der zwölf Gruppen der europäischen WM-Qualifikation direkt qualifizieren.

Beendet die Nati die Gruppe auf Platz 2, wird es kompliziert. Dann macht sie in einem Playoff im März 2026 mit den anderen elf Gruppenzweiten sowie den besten vier Gruppensiegern der Nations League, welche die Quali nicht auf Platz 1 oder 2 beenden, die vier weiteren europäischen WM-Tickets unter sich aus. Die 16 Teams werden in vier Viererpools gelost. In jedem Viererpool qualifiziert sich nur der Sieger von Halbfinal und Final für die WM.

Beendet die Nati die Qualifikation auf Rang 3 oder Rang 4, scheidet sie aus, da sie ihre Nations-League-Gruppe im letzten Herbst auf dem letzten Platz abgeschlossen hat und sich damit – im Gegensatz zu Schweden (oder San Marino), die Gruppensieger wurden – keinen Playoff-Platz via Nations League sichern kann.