Wegen Augsburg-Gag wird Rieder an PK ganz verlegen
«Ich wurde gezwungen»:Wegen Augsburg-Gag wird Rieder an PK ganz verlegen

«Absolute Wunschlösung»
Darum wollte Nati-Ass Rieder unbedingt zu Augsburg

Fabian Rieder ist zurück in der Nati – und in der Bundesliga. Der Berner spricht über die hektischen letzten Tage und erklärt seinen Wechsel von Rennes zu Augsburg: «Es war meine Wunschlösung.»
Publiziert: 11:46 Uhr
Fabian Rieder hat gut lachen: Bei Augsburg unterzeichnete er einen Fünfjahresvertrag.
Darum gehts

  • Trotz Idylle im Schwarzwald herrscht in der Nati hektisches Treiben
  • Fabian Rieder wechselt zu Augsburg, bezeichnet es als absolute Wunschlösung
  • Rieder unterschrieb einen Fünfjahresvertrag beim Bundesliga-Zwölften der letzten Saison
Christian Finkbeiner

In der Nati herrscht trotz der Idylle im Schwarzwald in der Vorbereitung auf den Start der WM-Quali am Freitag gegen Kosovo hektisches Treiben.

Breel Embolo (28) musste sich am Mittwoch in Basel vor Gericht erklären, er und andere rückten wegen Transfers in letzter Minute verspätet ein, so auch Fabian Rieder (23). Für den Berner sind diese Nebenschauplätze aber kein Problem: «Sie sind ‹part of the game›, wir machen uns deswegen keinen Kopf.»

Sie alle hätten am Dienstag eine gute Stunde mit vollem Fokus trainiert, «denn uns ist allen bewusst, worum es geht».

«Absolute Wunschlösung»

Vor dem Quali-Auftakt gegen Kosovo am Freitag blickt Rieder auf hektische Tage zurück. «Es war ein Auf und Ab.» Am Sonntag war er unmittelbar nach dem Spiel mit Rennes in Angers nach Augsburg gereist, am Montag wurde der Vertrag eingetütet, ehe er nach vierstündiger Autofahrt am späten Abend im Nati-Camp im Dorf Horben einrückte. Der zentrale Mittelfeldspieler («meine Lieblingsposition») unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.

«Es ist eine grosse Last abgefallen, denn Augsburg ist meine absolute Wunschlösung», so Rieder, an dem unter anderen auch der HSV interessiert war. Er verspüre viele Glücksgefühle und könne es kaum erwarten, für seinen neuen Verein zu spielen. Bereits im letzten Winter gab es erste Kontakte mit Augsburg, als er noch leihweise für den VfB Stuttgart spielte. In den letzten Monaten intensivierten sich die Gespräche, seit der Klub Ende Mai die Verpflichtung von Sandro Wagner (37) als Trainer bekanntgab.

Image der grauen Maus

«Ich war mit ihm zuletzt fast täglich in Kontakt», so Rieder über seinen neuen Boss. «Er ist sehr direkt und sagt, was er denkt. Er will immer ans oberste Limit gehen und hat mir klar aufgezeigt, wo er mich sieht. Er hat beim Verein auch Druck gemacht, dass sie mich verpflichten können.»

Nach zwei schwierigen und lehrreichen Jahren will Rieder nun in Augsburg endlich Fuss fassen im Ausland. Auch wenn sie in der Bretagne auf ihn gesetzt hätten und er die ersten drei Saisonspiele bestritt, war für ihn klar, dass er aus privaten Gründen zurück nach Deutschland wollte. «Ich habe schon als kleines Kind die Bundesliga eng verfolgt.»

Beim Bundesliga-Zwölften der letzten Saison, der in den letzten zehn Jahren nie einen einstelligen Tabellenrang belegte, will Rieder mithelfen, dass dieser das Image der grauen Maus ablegen kann. «Das hört natürlich niemand gerne», so Rieder. Dass der Klub aber Wagner als Trainer habe gewinnen können, sei ein klares Zeichen. «Der Verein ist gut aufgestellt und will den nächsten Schritt machen.»

