1/14 Nico Elvedi ist bei Borussian Mönchengladbach Stammspieler in der Innenverteidigung. Für die Schweizer Nati wurde er nicht aufgeboten. Foto: Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Darum gehts Nati-Trainer Yakin sucht neue Verteidiger und übergeht bisherige Nationalspieler

Debütant Isaac Schmidt trotz 14 Ligaspielen bei Leeds ohne Einsatz aufgeboten

Noah Okafor muss im Klub wieder treffen, um ein Thema für die Nati zu werden

Florian Raz Reporter Fussball

Natürlich hat Nati-Trainer Murat Yakin (50) ein paar nette Worte für sie mitgebracht: «Wir kennen die Spieler, die wir nicht aufgeboten haben. Das haben wir ihnen mitgeteilt.» Soll heissen: Macht euch keine Sorgen, ich vergesse euch nicht.

Yakin sagt aber auch andere Sätze, die in eine andere Richtung deuten. Zum Beispiel: «Auf der Verteidigungslinie sind wir etwas auf der Suche.» Das klingt nicht wie ein Treuebekenntnis an bisherige oder potenzielle Nationalspieler, die jetzt übergangen werden.

Zumal mit Lucas Blondel (28) und Stefan Gartenmann (28) plötzlich Spieler in Argentinien oder Dänemark gefunden werden. Das werden Silvan Widmer (32), Nico Elvedi (28), Kevin Mbabu (29), Loris Benito (33), Edimilson Fernandes (28), Leonidas Stergiou (23), Ulisses Garcia (29) und Luca Jaquez (21) registrieren.

Ugrinic und Stergiou könnten nachrücken

Der Stuttgarter Stergiou kann sich damit trösten, dass er aufgeboten worden wäre, wäre er nicht leicht angeschlagen. Er und YB-Mittelfeldmann Filip Ugrinic (26) sind erste Nachrückende, sollte sich jemand verletzen.

Widmer (Mainz) und Garcia (Marseille) wissen, dass sie derzeit bei ihren Klubs nicht erste Wahl sind. Aber sie sehen auch, dass das bei Debütant Isaac Schmidt (25) kein Kriterium ist. Der hat bei Leeds zuletzt 14 Ligaspiele in Serie nur als Zuschauer erlebt.

Schmidts Aufgebot ist ein weiterer Hinweis, wie tief in Yakins Gunst Rechtsverteidiger Mbabu gesunken ist. Der ist immerhin Stammspieler beim dänischen Leader Midtjylland. Und Elvedi, bei Gladbach als Innenverteidiger wieder unbestritten, hört von Yakin: «Ich weiss ja, was ich an Nico habe.» Kann man als Lob interpretieren. Oder als Zweifel daran, dass Elvedi in Abwesenheit von Manuel Akanji (29) Abwehrpatron sein könnte.

Okafor muss sich erst bei Napoli aufdrängen

Im Angriff sind Dereck Kutesa (27) und Noah Okafor (24) leer ausgegangen. Bei beiden ist ein Grund die Formkurve. Bei Okafor sicher auch sein Auftritt an der EM, der Yakin missfallen hat: «Wenn Noah wieder in Rhythmus kommt und Tore erzielt, wird er wieder ein Thema für uns.»

Und dann gibt es noch einen Verlierer, der vielleicht ein Gewinner wird. YB-Goalie Marvin Keller (22) muss diesmal Luzerns Pascal Loretz (21) den Vortritt lassen. Aber er darf dafür im Juni auf die USA-Reise des Nationalteams.