Am Donnerstag geht die Nations League in die entscheidende Phase. Wie funktioniert der neue Modus? Wie viel Geld gibt es zu verdienen? Und welchen Einfluss hat die Nations League auf die Qualifikation für die WM 2026?

Warum gibt es in der Nations League nun auch Viertelfinals?

Der Modus ist für die diesjährige Ausgabe angepasst worden, um die sportliche Relevanz zu steigern. Mittun dürfen in dieser K.o.-Runde, die in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, die besten zwei Teams aus den vier A-Ligen. Danach bleiben vier übrig, die ein Finalturnier bestreiten, das in einer der vier qualifizierten Nationen (die Uefa hat sich auf Deutschland oder Italien festgelegt) stattfindet. Dort wird in einem Halbfinal und Final der Sieger der Nations League ermittelt.

Welchen Einfluss hat die Nations League auf die WM-Quali?

Bislang hatte die Nations League nur einen Vorteil: Die Teams, die es ins Finalturnier schaffen, und die anstehende WM-Quali nicht als Gruppenerster oder -zweiter abschliessen werden, sichern sich einen Platz in den WM-Playoffs. Neu ist ein Vorteil bei der Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen hinzugekommen. Alle Viertelfinalisten der Nations League profitierten im Dezember davon, bei der Auslosung der zwölf WM-Qualifikationsgruppen in Lostopf 1 zu sein. Da nur die Gruppensieger sich die direkte Teilnahme an der WM 2026 sichern, ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Was hat das für die Schweiz für Auswirkungen?

Die Schweiz ist im Herbst erstmals als Gruppenletzter aus der Liga A in die Liga B abgestiegen. Trotzdem war die Nati bei der WM-Quali-Auslosung im Lostopf 1. Das hat einen einfachen Grund: Hinter den acht Teams, die es ins Viertelfinal der Nations League geschafft haben, gehört die Schweiz zu den vier bestklassierten Uefa-Nationen in der Weltrangliste. Ab Herbst spielt die Schweiz mit Schweden, Slowenien und Kosovo um die WM-Teilnahme.

Welches sind die Nachteile der neuen Nations League?

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ein altes Sprichwort, das in diesem Beispiel aber gut passt. Denn zwar waren die Viertelfinalisten bei der Quali-Auslosung alle in Lostopf 1. Ihre definitiven Gegner kennen sie aber noch nicht. In welche Gruppe sie kommen hängt davon ab, ob sie es in die Finalrunde schaffen oder nicht. Da stellt sich aber eine grundlegende Frage: Warum sollte man das Viertelfinal gewinnen wollen, wenn man als Verlierer möglicherweise einer einfacheren Gruppe zugewiesen werden kann? Nehmen wir als Beispiel Spanien. Sollten die Europameister gegen Holland verlieren, müssen sie gegen Polen, Finland, Malta und Litauen spielen. Gewinnen sie, kommen sie in eine Gruppe mit der Türkei, Georgien und Bulgarien.

Ganz generell: wie sieht der Qualifikationsweg an die WM 2026 aus, die erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen wird?

Insgesamt kriegt die Uefa 16 Startplätze, bislang waren es 13.

Die zwölf Sieger der jeweiligen Qualigruppen sind direkt für die WM qualifiziert

Die zwölf Gruppenzweiten spielen in den Playoffs

Die vier besten Gruppensieger der Nations League spielen - sofern sie nicht schon für die WM qualifiziert sind - ebenfalls in den Playoffs.

Diese 16 Teams spielen dann in vier Turnierbäumen mit Halbfinal und Final die vier weiteren europäischen WM-Teilnehmer aus.

Die Schweiz tut in ihrer Gruppe gut daran, Erster oder Zweiter zu werden. Denn wegen ihrer schwachen Nations-League-Klassierung dürfte sie sich kaum einen Platz in den Playoffs sichern.

Um wie viel Geld geht es in der Nations League?

Allein die Antrittsprämie beläuft sich in der Liga A auf 2,15 Millionen Franken. Jedes Land, das es ins Viertelfinal schafft, verdient weitere 2,15 Millionen Franken. Bei einer Teilnahme am Final Four gibt es für die Verbände noch einmal mindestens 2,4 Millionen Franken für Platz 4. Der Sieger des Final-Turniers erhält zusätzlich 5,7 Millionen Franken.

