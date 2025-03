Das Geheimnis hinter dem Nati-Aufgebot von Isaac Schmidt

1/10 Isaac Schmidt ist in Faro zum ersten Mal Teil der Nati – und das im zweiten Anlauf. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Isaac Schmidt überraschend für Schweizer Nationalmannschaft nominiert trotz weniger Spielzeit

Schmidt kann sowohl als Links- als auch Rechtsverteidiger spielen

Isaac Schmidt (25) hat in dieser Saison mehr Spielminuten für den FC St. Gallen absolviert als für Leeds United. Und das, obwohl der Aussenverteidiger seit Ende August (!) in der englischen Championship unter Vertrag steht.

Doch beim nordenglischen Traditionsklub hat Schmidt einen schweren Stand. Erst 25 Ligaminuten hat er auf dem Konto, die letzten davon sind im Dezember dazugekommen. Ausgerechnet in dieser schwierigen Phase ist der Lausanner zum ersten Mal Teil der Schweizer Nationalmannschaft.

«Ich war selbst überrascht – es rief mich eine Nummer an, die ich nicht kannte und plötzlich sprach jemand Deutsch und sagte, er sei Murat Yakin», gibt Schmidt zu, als er im Nati-Camp an der Algarve über sein Aufgebot spricht. Doch warum hat Trainer Murat Yakin den Sohn einer Nigerianerin und eines Schweizers ausgerechnet jetzt aufgeboten?

Es gibt vor allem ein Argument, dass für die Nomination von Schmidt spricht: Sein aussergewöhnliches Profil, das so kein anderer Schweizer Fussballer mitbringt. Schmidt kann sowohl Links- als auch Rechtsverteidiger spielen, sowohl in einer Vierer- und Fünferabwehr. Die beiden Testspiele gegen Nordirland und Luxemburg bieten Yakin die ideale Gelegenheit, um herauszufinden, ob Schmidt eine langfristige Option für die Nati-Baustellen auf den beiden Abwehrseiten werden kann.

Schon im September Nati-Kandidat

«Ich liebe beide Positionen. Auf der linken Seite kann ich besser dribbeln, auf der rechten besser Flanken schlagen», sagt Schmidt. Bis zu seinem Sommer-Wechsel hat der ehemalige Lausanne-Junior seine Polyvalenz drei Jahre lang für den FC St. Gallen unter Beweis gestellt und sich dort in den Fokus von Yakin gespielt. Bereits im letzten September hätte er zum ersten Mal für die Nati aufgeboten werden sollen, musste aber verletzungsbedingt absagen.

Dass es damals noch nicht geklappt hat, sei womöglich sogar ein Vorteil für ihn, sagt Schmidt. «In Leeds haben die Trainings eine ganz andere Qualität als noch in St. Gallen. Auch wenn ich nicht spiele, habe ich mich an den hohen Rhythmus gewöhnt. Wäre ich vor acht Monaten schon zur Nati gekommen, hätte ich die Intensität hier im Training vielleicht gar nicht mitgehen können», so der Neuling.

Leeds glaubt an Schmidt

Seinen Wechsel nach Leeds, das aktuelle Tabellenführer der zweiten englischen Liga, hat er aber nicht nur aufgrund der hohen Trainingsqualität bislang nicht bereut. «Der Klub hat mir klare Perspektiven aufgezeigt und mir deutlich gemacht, dass man in mir das Potenzial zum Stammspieler sieht», sagt Schmidt über seine Rolle. «England ist eine andere Welt als die Schweiz. Ich bin erst kurz vor Transferschluss gewechselt. Da braucht es Zeit, bis man sich in einem solchen Klub etabliert hat. Ich warte auf meine Chance.»

Die dürfte Schmidt in der Nati bereits in den kommenden Tagen bekommen. Gut möglich, dass der Debütant am Ende sogar länger für die Schweiz auf dem Platz steht als in seinen sieben Ligaeinsätzen für Leeds zusammen.

