Die Schweizer Nationalmannschaft ist ohne Ardon Jashari in Portugal eingetroffen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler sagte überraschend ab, obwohl er für Brügge am Wochenende erneut spielte. Nati-Direktor Tami spricht von «Druck vom Verein» und gesundheitlichen Problemen.

Startelf in Brügge, Absage an Nati

1/8 Murat Yakin und die Nati sind am Montag für das Kurztrainingslager in Portugal angekommen. Foto: TOTO MARTI

Auf der Suche nach Sonne im Süden Portugals ist die Schweizer Nationalmannschaft am Montag bei strömendem Regen in der Nähe von Faro im Hotel eingecheckt. Nicht mit im Gepäck: Ardon Jashari (22).

Dabei begeistert der Mittelfeldspieler wenige Monate nach seinem Wechsel von Luzern zu Brügge in der belgischen Liga, zeigt in der Champions League Leistungen der Extraklasse – und rund um die Nati freute man sich auf seinen ersten Startelfeinsatz für die Schweiz. Er ist das grosse Versprechen für die Nati-Zukunft im Mittelfeld. Im Rahmen des Königsklassen-Krachers gegen Manchester City reiste Nati-Trainer Murat Yakin deshalb für Jashari nach England, traf den 22-Jährigen zum Gespräch, rollte ihm den roten Teppich aus und erklärte dem Shootingstar seinen Plan mit ihm. Auch an möglichen Aufstellungen mit dem Stamm-Duo Granit Xhaka, Remo Freuler und Ardon Jashari im Mittelfeld wurden geschmiedet. «Wir haben in den letzten Monaten ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Ardon weiss, dass er auf mich zählen kann», sagte Yakin damals zu Blick.

Dieses Vertrauensverhältnis wird nun getestet. Denn unter der Woche sagte Jashari dem Nati-Coach überraschend für das Kurztrainingslager und die bevorstehenden Testspiele gegen Nordirland und Luxemburg ab – aufgrund medizinischer Probleme. Dies, obwohl er unter der Woche in der Champions League für Brügge in der Startelf stand und auch am Sonntag – drei Tage nach der Absage an Yakin – wieder 88 Spielminuten absolvierte. Das wirft Fragen auf und es wird gerätselt. Besonders, weil es bereits früher ein Nati-Thema um ein U-21-Aufgebot von Jashari gab. «Wenn es keine triftigen Gründe für die Absage gibt, werden wir über Sanktionen reden», sagte Nati-Direktor Pierluigi Tami damals im November 2023.

Nati-Direktor Tami spricht von «Druck vom Verein»

Wieso spielt Jashari für Brügge, aber nicht für die Nati? Hat er Motivationsprobleme, nachdem er mehrfach im Kader gestanden hatte, aber nicht zum Einsatz kam? Nein, sagt Pierluigi Tami am Montag: «Er fühlt sich bei der Nati sehr wohl, will immer kommen und hat immer Lust.» Nach einem «langen und positiven» Gespräch zwischen Yakin und Jashari habe man sich dazu entschlossen, dass es besser sei, wenn der 22-Jährige die Länderspielpause zur Regeneration nutzt. Dabei betont Tami auch mehrmals, dass es «Druck vom Verein» gab.

Laut Blick-Informationen kämpft Jashari seit Wochen mit einer Schambeinentzündung und spielte bei Brügge stets mit Medikamenten. Auch Tami bestätigt: «Er konnte seine Einsätze auf hohem Niveau leisten, aber nur mit Medikamenten und Spritzen.» Man wolle Spieler, die fit und bereit sind – und gerade im Fall von Jashari kein unnötiges Risiko einer längerfristigen Verletzung eingehen.

«Er macht einen Super-Job in Brügge, wir hoffen, dass er sich weiter so entwickelt, und freuen uns darauf, dass er im Juni zur Nati stossen kann», sagt Tami. Dann reist die Schweiz für zwei Testspiele in die USA. Auch für Jashari ist das eine letzte Chance, Nati-Spielpraxis vor der WM-Qualifikation im Herbst zu sammeln. Denn obwohl Jashari in Europa als einer der heissesten Shootingstars im Mittelfeld gehandelt wird und von diversen Topklubs beobachtet wird, hat der 22-Jährige immer noch lediglich zwei Spielminuten im Nati-Trikot gesammelt: eine Minute gegen Tschechien in der Nations League 2022 und eine Minute im WM-Achtelfinal gegen Portugal in Katar. Das Warten auf Jasharis Spielminuten und Glanzmomente im Nati-Dress geht also weiter.

0:29 Nati-Zusammenzug in Portugal: Neuling Gartenmann trifft als Erster im Luxushotel ein

