Ardon Jashari läuft in der 30. Runde der belgischen Meisterschaft auf – und wie. Beim 4:2 des FC Brügge gegen Charleroi spielt der frühere Luzerner bis zur 88. Minute und glänzt mit einem Tor sowie einer Vorlage. Für ihn sind es der wettbewerbsübergreifend dritte Treffer sowie der sechste Assist in dieser Saison.

Mit Brügge liegt Jashari aktuell auf dem zweiten Platz hinter Genk. Der 22-Jährige hat sich innert wenigen Monaten nicht nur als Stammspieler und grosser Leistungsträger bei seinem Klub integriert – inzwischen haben auch diverse Topklubs Jashari ganz oben auf ihrer Liste und beobachten ihn.

In dieser Form hätte man den Mittelfeldspieler in den kommenden Tagen auch gerne im Schweizer Natitrikot gesehen. Bei den Tests gegen Nordirland in Belfast (am Freitag) und im Heimspiel gegen Luxemburg in St. Gallen (25. März) wäre er erstmals überhaupt für die Startaufstellung im defensiven Mittelfeld eingeplant gewesen. Der im Normalfall gesetzte Captain Granit Xhaka steht für die kommenden beiden Spiele nicht zur Verfügung, weil er zum dritten Mal Vater wird.

Doch im Rahmen des Rückspiels in den Champions-League-Achtelfinals gegen Aston Villa wurde er unter der Woche nach einer knappen Stunde angeschlagen auswechselt – und am nächsten Tag folgte die Absage an Nati-Trainer Murat Yakin. «Ich habe fest mit ihm geplant. Aber es ist sein Wunsch, die Pause zu nutzen, um sich um eine Entzündung zu kümmern», erklärte Yakin. Somit bleiben bei Jashari total zwei Spielminuten in zwei Länderspielen auf dem Konto.