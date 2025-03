1/18 Innenverteidiger-Überflieger der Saison: Gegen Cédric Zesiger hat auch Nationalspieler Julian Brand vom BVB keine Chance. Augsburg siegt in Dortmund 1:0. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Alain Kunz Reporter Fussball

Blick: Cédric Zesiger, wie würden Sie die aktuelle Periode betiteln, die Sie durchleben? «Der Traum meines Lebens?»

Cédric Zesiger: Kann man schon so sagen. Ich habe aber auch in Bern schon eine traumhafte Zeit gehabt. In Wolfsburg war es ein bisschen schwieriger. Aber doch: Es könnte in der Tat nicht besser sein, privat und beruflich.

Okay, Credit to YB und Ihren drei Meistertiteln sowie zwei Cupsiegen. Nennen wir es «Der Auslandtraum meines Lebens».

Ja, genau so ist es perfekt.

Nach dem 1:0 in Dortmund hat selbst der FC Augsburg gepostet: «Crazy Stat – der Zu-Null-Zesi hat noch kein Gegentor des FCA miterlebt! Er kennt das Konzept ‹Gegentor› nicht.» Liest man gerne – oder?

Es macht mich stolz, meinen Teil dazu beizutragen, dass der Verein derzeit erfolgreich ist. Dass es gerade so läuft, hätte ich mir nicht erträumen lassen. Umso besser. Andererseits spüre ich, dass der Verein – Führung, Trainerteam, Mannschaft – hinter mir steht. Von der ersten Sekunde an. Das sind coole Jungs in einem mega herzlichen Verein.

Cédric Zesiger hat im Trikot des FC Augsburg noch kein einziges Gegentor kassiert, seit er Mitte Januar von Wolfsburg an den FCA ausgeliehen wurde. Zwei Spiele fehlte der Seeländer, beide Male spielten die Bayern nicht zu null: Beim 2:1 gegen Heidenheim war der 1,94-Meter-Mann gelbgesperrt und beim 1:1 bei St. Pauli verletzt.

Und dann sind noch die Kommentare der Fans: «Muss gehalten werden im Sommer. Was für eine Maschine!» Oder: «Wo sind jetzt die Hater, die ihn bei der Verpflichtung schlechtgeredet haben?» Am Anfang war man allerdings doch sehr kritisch Ihnen gegenüber.

Eine gewisse Skepsis bringt dieser Beruf mit sich. In Bern hatte ich das auch genauso erlebt. Da ging ich als Absteiger mit GC zum Meister. Da habe ich mich auch zuerst beweisen müssen. Das gehört dazu. Und das mache ich auch gerne. Es ist ohnehin einfacher, wenn die Erwartungen nicht allzu hoch sind und man die dann übertreffen kann.

Balsam auf die Seele sind solche Kommentare aber schon?

Ja. Aber es heisst nicht, dass man sich darauf ausruhen kann. Ich bin auch nicht der Typ dazu. Ich will jedes Wochenende Gas geben, Leistung bringen und das Erreichte bestätigen.

Schaut man sich die Rückrundentabelle der Bundesliga an, so sind Sie auf Platz 3, punktgleich mit dem Zweiten, Mainz. Nur drei Punkte hinter den Bayern. In der Gesamttabelle ist der FCA Elfter, drei Punkte hinter Europa.

Wichtig war, zuerst den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrössern. Das ist uns gelungen. Das pusht dich und gibt dir Selbstvertrauen. Weil die Teams auf den europäischen Plätzen Punkte gelassen und wir solch eine Serie gestartet haben, ist nun vieles möglich. Aber es wäre falsch, dies nun als Ziel auszugeben. Zumal die Liga dieses Jahr unvorhersehbar ist. Jeder kann jeden schlagen.

Und was ist mit der persönlichen Statistik? Sie haben Weltmeister Philipp Lahm eingeholt, der in Stuttgart 2003/04 ebenfalls sieben Spiele in Folge zu null gespielt hat. Nur noch Jurica Vranjes, der in derselben Saison frisch zu Leverkusen kam, hat ein Spiel länger geschafft.

Nebenbei ist das sicher schön zu hören. Aber ich bin genauso happy, wenn wir am Samstag das Spiel 2:1 statt 1:0 gewinnen … Aber logisch ist es toll, als Verteidiger so oft zu null zu spielen. Dafür spielt man, hinten wenig zuzulassen. Aber eben: Wichtiger ist der Erfolg des Teams.

Und dennoch: Mit einem weiteren Zu-Null-Spiel hieven Sie sich auf Platz 1. Und der Gegner ist ausgerechnet Wolfsburg. Speziell?

Ja, auf der einen Seite schon, aber letztlich ist es ein Spiel wie jedes andere auch. Ich habe immer noch Kontakt mit einigen Jungs, dem Materialwart, den Physios. Auch wenn es eine schwierige Zeit war für mich: Ein paar Freundschaften sind entstanden. Aber sobald das Spiel läuft, ist das alles nebensächlich.

Cédric Zesiger wird am im fribourgischen Merlach geboren, wächst aber in Treiten im Berner Seeland auf. Er beginnt beim FC Müntschemier mit Fussball, geht dann in die Fussballschule von Xamax, wo er als 17-Jähriger zu seinem ersten Profieinsatz in der Challenge League kommt. 2016 geht er zu GC und steigt mit den Hoppers 2019 ab. Er wechselt zu YB und wird mit den Bernern dreimal Meister und zweimal Cupsieger. 2023 wechselt er zu Wolfsburg in die Bundesliga. Für die Wölfe kommt er 34-mal zum Einsatz, verliert aber seinen Stammplatz und wechselt Anfang 2025 zum FC Augsburg, wo er 7-mal von Beginn weg spielt und 7-mal zu null! Sein erstes Länderspiel bestreitet er 2021. Seither kam er zu drei weiteren Einsätzen, stand aber meistens nicht im Kader. Anders an der EM 2024, nur spielte er keine Sekunde. Zesiger ist seit drei Wochen Vater eines Sohnes.

Der VfL hat Sie an Augsburg ausgeliehen. Mit Kaufoption in der Höhe von nicht ganz 4 Millionen Franken. Will der FCA diese ziehen?

Es ist noch ein bisschen früh, um an das zu denken. So wie es zuletzt gelaufen ist, bin ich sicher in einer guten Position. Ich bin happy, fühle mich in Augsburg sehr wohl, und mein Sohn ist hier geboren. Also habe ich schon jetzt eine spezielle Verbindung zu dieser Stadt. Ich kann mir gut vorstellen hierzubleiben.

Ihr Sohn Eliano Miles ist drei Wochen alt. Schlafen Sie genug?

Sicher ein bisschen weniger als vorher. Ich versuche, meine Freundin, so gut es geht, zu unterstützen. Sie hat ja den grösseren Kraftakt vollbracht mit der Geburt. Was sie in der Nacht macht, dabei kann ich nicht viel helfen. Aber ich helfe beim Aufpassen auf den Kleinen, beim Einkauf, bei der Wäsche, beim Aufräumen zu Hause. Ein kleines Kind verbraucht viel Energie, gibt dir aber auch sehr, sehr viel Energie.

Nach dem letzten Spiel haben Sie gesagt, heute hätten Sie ein «Magnet am Kopf» gehabt, die Bälle quasi magisch angezogen. War das Ihre Erfindung?

(Lacht.) Das ist ein kleiner Insider aus YB-Zeiten. Weil «Fasi» (Christian Fassnacht, d. Red.) eine Zeit lang so viele Kopftore machte, sagten wir, er habe einen Magneten, weil gefühlt alle Eckbälle zu ihm flogen. Ich habe ihm dann gesagt, er solle mir das Magnet mal geben, damit ich auch mal ein Tor schiesse. Defensiv habe ich das Magnet nun. Offensiv wäre es schön, wenn es auch mal klappen würde.

Man konnte lesen, dass Sie sich bei den ehemaligen Augsburgern und Nati-Kollegen Kevin Mbabu und Ruben Vargas nach dem FCA erkundigt hätten. Wie viel Schuld tragen die, dass Sie in Bayern gelandet sind?

Nicht so viel. Ich habe kurz mit ihnen geschrieben. Bei Ruben ging es vor allem um die Nummer, denn ich wollte sicher sein, dass es für ihn okay sei, dass ich seine Rückennummer unmittelbar nach seinem Abgang übernehme. Es hat echt nicht viel Austausch gebraucht, denn ich habe nach den Gesprächen mit Sportchef Marinko Jurendic und Trainer Jess Thorup von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt, den Plan und den Weg gesehen, wie man beim FCA arbeiten will. Von daher hat es gar keine Überzeugungsarbeit gebraucht.

Nochmals Lektüre, diesmal aus dem «Kicker». Da sollen Sie auf die Frage, was Sie von Ihrer neuen Stadt halten, gesagt haben: «Wenn ich den Vergleich zu Wolfsburg ziehe, kann es nur besser werden.» Ist es so viel besser geworden?

Das Zitat ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden. Wer mich kennt, weiss, dass ich so etwas nie im Negativen sagen würde, schon gar nicht gegenüber Wolfsburg, das mir die Chance gegeben hat, in der Bundesliga zu spielen, wofür ich dankbar bin. Aber wenn man die Städte ganz ehrlich vergleicht, dann ist Augsburg als historische Römerstadt sicher die schönere und auch grössere Stadt. Aber das hat nie negativ gegenüber dem Verein sein sollen.

Die Wolfsburger wissen wahrscheinlich auch, dass Augsburg die schönere Stadt ist …

Wenn sie ehrlich zu sich selber sind: ja. Und ich wollte damit mehr herausstreichen, wie schön Augsburg ist.

Stichwort Nati: Der nächste Zusammenzug steht an.

Ja, und ich freue mich, wieder dabei zu sein, nachdem ich im November nur von der Pikettliste ins Team nachgerutscht war. Das war auch berechtigt, denn damals hatte ich nicht die nötigen Spielminuten. Mittlerweile spiele ich, und wir sind mit Augsburg erfolgreich.

Beim letzten Spiel hiess die Innenverteidigung Rodriguez und Cömert. Das war schon ein bisschen wild. Manuel Akanji fehlt erneut. Da dürfte klar sein, dass Zesiger in der aktuellen Form von Beginn weg spielt.

Es macht mich immer unglaublich stolz, in der Nati zu sein. Ich verfolge das Team, seit ich ein kleiner Bub war. Das erste Aufgebot 2021 hat mich denn auch wahnsinnig stolz gemacht. Ich bin jedenfalls bereit, auch in der Nati Spielminuten zu sammeln, denn bislang habe ich nur wenige (Zesiger spielte in vier Länderspielen dreimal durch, einmal durfte er acht Minuten ran, d. Red.). Jetzt bin ich doch schon ein paar Jahre dabei, kenne Mannschaft und Abläufe. Deshalb erhoffe ich mir schon, eine wichtigere Rolle zu spielen als bisher.

