Viele neue Gesichter checken beim Nati-Zusammenzug in Faro ein. Debütant Stefan Gartenmann kommt als Erster, Lucas Blondel als Letzter an. Dafür müssen Zeki Amdouni und Simon Sohm kurzfristig absagen.

1/16 Nati-Neuling Stefan Gartenmann kommt als Erster im portugiesischen Almancil an. Foto: TOTO MARTI

Die grösste Überraschung im Nati-Kader ist zugleich der Spieler, der mit grossem Abstand als Erster im Kurztrainingslager in der portugiesischen Algarve eincheckt: Stefan Gartenmann (28).

Mit einem freundlichen «Good Morning» begrüsst er die Blick-Journalisten kurz nach 9 Uhr. Bereits um 3.40 Uhr ist der Schweiz-Däne am Montag aufgestanden, um in Budapest den Ryanair-Flug nach Faro zu erwischen. Vom Billigflieger geht es direkt ins Luxushotel, in dem sich die Nati bis Donnerstag auf die Testspiele gegen Nordirland (Freitag in Belfast) und Luxemburg (Dienstag in St. Gallen) vorbereitet.

Am Sonntag feierte Innenverteidiger Gartenmann, der aufgrund seiner Schweizer Vorfahren im Handumdrehen einen Schweizer Pass erhalten hat, noch mit seinem Klub Ferencvaros Budapest einen klaren 4:0-Sieg. Als Tabellenzweiter spielt er mitten im ungarischen Titelrennen mit.

Kleine Odyssee für Debütant Blondel

Das Wetter in Portugal spielt derweil nicht mit. Statt Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen regnet es in Strömen – voraussichtlich die ganze Woche. Dafür sind die Trainingsbedingungen hervorragend: Der Platz ist in exzellentem Zustand und gehört zu den besten in ganz Portugal. Er ist umgeben von Villen sowie Tennis- und Padelplätzen – ideale Voraussetzungen für die vier Nati-Neulinge Gartenmann, Alvyn Sanches (22), Isaac Schmidt (25) und Lucas Blondel (28), um sich vor den Augen von Nati-Trainer Murat Yakin zu präsentieren.

Während Gartenmann als Erster ankommt, wird Blondel der Letzte sein, der am Montagabend in Portugal eincheckt. Seine Reise begann jedoch bereits am Sonntagabend mit einem zwölfstündigen Flug von Buenos Aires nach Madrid, wo er auf dem Weg zu seiner Nati-Premiere einen Zwischenstopp einlegen musste.

Während der Grossteil des restlichen Kaders gemeinsam mit dem Trainerteam per Charterflug von Zürich nach Portugal reist, haben die Spanien-Söldner eine Fahrgemeinschaft gegründet: Ricardo Rodriguez (32), Rubén Vargas (26), Eray Cömert (27) und Rückkehrer Djibril Sow (28) sind mit dem Auto aus dem rund zwei Fahrstunden entfernten Sevilla angereist.

Nicht einrücken werden Zeki Amdouni (24) und Simon Sohm (23), da sie unter muskulären Beschwerden leiden. Nachnominationen gibts deswegen aber keine. Somit umfasst das Nati-Kader 24 Akteure.