Nati-Quartett mit erstem Training – Muheim erkältet

Erstmals seit der Ankunft zeigt sich am Dienstagvormittag die Sonne im Nati-Trainingscamp in Portugal. Für Lucas Blondel, Alvyn Sanches, Stefan Gartenmann und Isaac Schmidt ist es die allererste Trainingseinheit in der Nati. Nicht dabei ist HSV-Verteidiger Miro Muheim. Aufgrund einer Erkältung ist er im Teamhotel geblieben und macht individuelle Übungen.